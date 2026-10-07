Continuitate, performanță și dezvoltare pentru cel mai mare operator de distribuție a energiei electrice din România





Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță începerea, la data de 5 octombrie 2026, a unui nou mandat de patru ani al doamnei Mihaela Suciu, în funcția de Director General al companiei.

Noul mandat asigură continuitatea procesului de consolidare și transformare a DEER și deschide o etapă axată pe accelerarea și finalizarea investițiilor, digitalizarea și modernizarea rețelelor, creșterea rezilienței infrastructurii și consolidarea performanței companiei.

După patru ani în care DEER a traversat un context energetic și economic complex, concomitent cu procesul de integrare și armonizare a structurilor, proceselor și sistemelor provenite din fuziunea celor trei foste societăți regionale de distribuție, compania intră în noul mandat al doamnei Mihaela Suciu cu o bază financiară și investițională consolidată și cu proiecte majore de dezvoltare în derulare.

„Privesc acest nou mandat înainte de toate ca pe o responsabilitate și ca pe un angajament față de companie, față de colegii mei și față de cei peste patru milioane de utilizatori pe care îi deservim. Mulțumesc Consiliului de Administrație al DEER și conducerii Grupului Electrica pentru încrederea acordată. Primul mandat a însemnat integrare, stabilizare și construirea unei baze solide. Acum intrăm într-o etapă de dezvoltare, în care prioritatea este să transformăm proiectele și finanțările pe care le avem în investiții finalizate și în rezultate concrete. Avem nevoie de capacitate de execuție, de tehnologie și, în egală măsură, de profesioniști bine pregătiți. Performanța DEER este rezultatul unei echipe performante și suntem pregătiți să construim următoarea etapă a companiei”, a declarat Directorul General DEER.

Mihaela Suciu conduce Distribuție Energie Electrică Romania din aprilie 2022, perioadă marcată de criza energetică, volatilitatea prețurilor energiei, presiuni semnificative asupra fluxurilor financiare ale operatorilor de distribuție și schimbări importante ale sectorului.

În acest context, compania și-a consolidat semnificativ performanța financiară și investițională. Profitul net a crescut de la 389 milioane lei în 2022 la peste 812 milioane lei în 2025, iar valoarea investițiilor realizate a crescut de la 558 milioane lei în 2022 la 878 milioane lei în 2025.

Pentru 2026, DEER are aprobat cel mai amplu program CAPEX din istoria companiei, în valoare de 1,48 miliarde lei.

În paralel, DEER și-a consolidat capacitatea de atragere a finanțărilor nerambursabile. Compania a atras peste 2,1 miliarde lei prin Fondul pentru Modernizare, valoarea totală a proiectelor apropiindu-se de 3,2 miliarde lei.

Aceste rezultate creează premisele pentru principala miză a noului mandat: trecerea de la proiecte și finanțări la investiții implementate și finalizate, cu impact direct asupra calității și capacității rețelei de distribuție.

„Avem bani, avem proiecte și avem acces la fonduri europene. Marea provocare este finalizarea investițiilor. Trebuie să anticipăm nevoile, să pregătim infrastructura și să avem soluțiile disponibile atunci când apar provocările. Esența leadershipului este să anticipezi și să fii pregătit”, a subliniat doamna Mihaela Suciu.

Modernizarea infrastructurii și digitalizarea sunt două componente ale aceluiași proces de transformare a DEER. Investițiile în rețea sunt însoțite de automatizarea operațiunilor, extinderea sistemelor de contorizare inteligentă, utilizarea datelor și a tehnologiilor avansate, dezvoltarea mentenanței predictive și consolidarea securității cibernetice.

Programul de dezvoltare include implementarea a 1,1 milioane de contoare inteligente, modernizarea și construirea de stații și rețele electrice, retehnologizarea echipamentelor și digitalizarea proceselor operaționale și de business.

Direcția urmărită este dezvoltarea unei rețele mai inteligente, mai flexibile și mai reziliente, capabile să susțină noile nevoi de consum și producție de energie și, în același timp, dezvoltarea economică a zonelor deservite.

Pentru DEER, această abordare înseamnă și schimbarea perspectivei asupra planificării infrastructurii: rețeaua nu trebuie doar să răspundă cererii existente, ci să anticipeze dezvoltarea și să fie pregătită înainte ca noile necesități să devină constrângeri.

Potrivit Planului de Dezvoltare 2026–2035, compania are prevăzute investiții de aproximativ un miliard de euro pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de distribuție.

DEER deservește în prezent peste patru milioane de utilizatori, operează peste 200.000 de kilometri de rețea electrică, în 18 județe, pe un areal reprezentând 40,7% din teritoriul României.

Pentru doamna Mihaela Suciu, dezvoltarea companiei rămâne strâns legată și de consolidarea echipei DEER, prin pregătirea specialiștilor pentru noile tehnologii, transfer de know-how și dezvoltarea competențelor necesare unei infrastructuri energetice tot mai complexe.

„Tehnologia schimbă distribuția de energie, dar performanța nu se construiește doar prin echipamente și investiții. În spatele fiecărui rezultat sunt oamenii care cunosc rețeaua, care găsesc soluții și care fac lucrurile să funcționeze în fiecare zi. Avem o bază solidă, avem proiecte importante și avem o echipă de profesioniști. Obiectivul este să transformăm toate acestea în dezvoltare și performanță sustenabilă pentru DEER”, a precizat Directorul General al companiei.

Noul mandat continuă astfel direcția construită în ultimii ani, cu accent pe performanță, capacitate de execuție și transformarea investițiilor în infrastructură modernă, digitalizată și rezilientă.