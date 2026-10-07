Bicicleta câștigă tot mai mult teren în Satu Mare, iar mersul pe două roți ajunge inclusiv la teatru, într-un oraș în care mobilitatea alternativă devine tot mai prezentă.

Teatrul de Nord a instalat rastele pentru biciclete cu 18 locuri, venind în întâmpinarea spectatorilor care aleg un mijloc de transport prietenos cu mediul.

Și la teatru se merge pe două roți

Tot mai mulți sătmăreni aleg bicicleta pentru deplasările prin oraș, iar tendința începe să fie vizibilă inclusiv în ceea ce privește accesul la evenimentele culturale. Pentru unii dintre spectatori, mersul la teatru nu mai înseamnă doar o ieșire culturală, ci și o alegere pentru un mod de transport mai simplu și mai prietenos cu mediul. Numărul celor care ajung pe două roți la spectacole a determinat Teatrul de Nord să ia o măsură concretă pentru bicicliști.

Astfel, în apropierea instituției au fost instalate rastele pentru biciclete, care pun la dispoziția spectatorilor 18 locuri.

18 locuri pentru biciclete

Noua facilitate este destinată celor care aleg să se deplaseze la teatru cu bicicleta și vine în contextul în care transportul alternativ este tot mai utilizat de sătmăreni.

Rastelurile oferă spectatorilor posibilitatea de a-și lăsa bicicletele într-un spațiu special amenajat pe durata spectacolelor.

O alegere mai prietenoasă cu orașul

Inițiativa se înscrie în tendința de promovare a unor forme de mobilitate care reduc dependența de autoturism și contribuie la un oraș mai puțin aglomerat și mai prietenos cu mediul.

Primăria municipiului Satu Mare subliniază că este îmbucurător faptul că tot mai mulți locuitori aleg bicicleta nu doar pentru deplasările cotidiene, ci și atunci când merg la teatru sau participă la activități culturale.