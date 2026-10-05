



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea desfășoară luni dimineață, 5 octombrie, percheziții la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu și la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu. Potrivit PresaSM, la acțiune participă și polițiști ai DNA Oradea, precum și polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

Conform informațiilor obținute de publicația sătmăreană, ancheta ar viza mai multe persoane, inclusiv persoane care ocupă funcții de conducere. Până în acest moment, nu au fost comunicate oficial numele celor vizați, faptele concrete investigate sau eventualele măsuri procesuale.

PresaSM amintește că, în ultimii ani, la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu au existat și cercetări administrative care l-au vizat pe șeful structurii, Adiel Babici, precum și litigii ajunse în instanță. Nu există însă informații care să lege aceste situații de perchezițiile de astăzi și nici o confirmare că Adiel Babici ar fi vizat în actualul dosar.

Obiectul exact al anchetei și rezultatele perchezițiilor urmează să fie clarificate printr-o comunicare oficială a DNA. Persoanele vizate de o anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție.