Polițiștii sătmăreni au intensificat, la 1 octombrie, acțiunile pentru siguranța rutieră și menținerea ordinii publice. În urma controalelor desfășurate în județ au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 100.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat miercuri, 1 octombrie, mai multe activități pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței cetățenilor.

În cadrul acțiunilor de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, oamenii legii au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 100.000 de lei. Totodată, în cadrul activităților pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni, în valoare de peste 20.000 de lei.

Atenție pentru cei care folosesc trotinete electrice!

Acțiunile polițiștilor vin și în contextul accidentelor în care sunt implicați utilizatorii de trotinete electrice. Recent, la Lazuri, o tânără de 22 de ani și o fetiță de 6 ani au fost rănite după ce trotineta pe care se aflau a intrat în coliziune cu un autoturism.

Polițiștii le recomandă conducătorilor de trotinete să respecte cu strictețe regulile de circulație, indicatoarele și marcajele și să acorde prioritate atunci când situația o impune.

De asemenea, viteza trebuie adaptată la condițiile de drum, trafic și vizibilitate, iar schimbarea direcției de mers trebuie făcută numai după o asigurare corespunzătoare și semnalizarea manevrei.