Primăria Satu Mare susține proiectele care pregătesc tinerii pentru piața muncii

Locale 04.10.2026 20:18
Primăria Satu Mare susține proiectele care pregătesc tinerii pentru piața muncii
Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare a încheiat un proiect dedicat dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, prin stagii de practică și experiențe apropiate de realitatea de pe piața muncii.
Primăria Municipiului Satu Mare transmite felicitări Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” pentru implementarea proiectului „Stagii de practică performante pentru profesioniștii de mâine”, o inițiativă prin care elevii au avut posibilitatea să își dezvolte abilitățile profesionale și să acumuleze experiență practică.
Proiectul urmărește să îi ajute pe tinerii sătmăreni să fie mai bine pregătiți pentru momentul în care vor intra pe piața muncii. Prin activitățile practice, elevii au avut ocazia să își completeze cunoștințele dobândite la școală și să înțeleagă mai bine cerințele unui viitor loc de muncă.
Reprezentanții administrației locale consideră că astfel de proiecte sunt importante pentru dezvoltarea comunității, întrucât legătura dintre școală și mediul de afaceri poate contribui la formarea unor absolvenți cu competențe adaptate nevoilor reale ale angajatorilor.
„Susținem proiectele care oferă tinerilor șanse reale de dezvoltare și îi pregătesc pentru viitorul profesional”, transmite Primăria Satu Mare. Administrația locală anunță că va continua colaborarea cu unitățile de învățământ și cu mediul economic pentru susținerea inițiativelor care le oferă tinerilor oportunități de formare și experiență. Investiția în educație și în pregătirea profesională a tinerilor este, în același timp, o investiție în viitorul comunității sătmărene, este mesajul transmis de municipalitate.
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