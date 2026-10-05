Ziua Mondială a Animalelor, marcată prin educație și empatie

La data de 2 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul pentru Protecția Animalelor împreună cu polițiștii din cadrul Compartimentului de Prevenire a Criminalității și Biroului Siguranță Școlară au desfășurat o activitate educativ preventivă cu prilejul Zilei Mondiale a Animalelor la Școala Gimnazială Bălcescu Petofi din municipiul Satu Mare, la care au participat peste 800 de beneficiari.

Activitatea a urmărit informarea și sensibilizarea copiilor cu privire la importanța protejării animalelor, precum și dezvoltarea unui comportament responsabil bazat pe empatie față de acestea.

Pentru ca mesajul zilei să fie transmis chiar prin vocea copiilor, activitatea a fost una interactivă și creativă, elevii fiind împărțiți în grupuri și provocați să transmită, prin mesaje și idei proprii, ce înseamnă pentru ei grija și responsabilitatea față de animale.

Ideile copiilor au fost diverse, însă toate au avut un punct comun: animalele au nevoie de grijă, protecție, respect și, mai presus de toate, de iubire.

Prin această activitate elevii au fost încurajați să conștientizeze faptul că un animal reprezintă o responsabilitate, iar îngrijirea corespunzătoare, asigurarea unui mediu sigur și prevenirea suferinței acestuia sunt responsabilități care revin fiecăruia dintre noi.

Activitatea s-a încheiat cu un mesaj simplu, dar plin de însemnătate, desprins din ideile copiilor:

Dacă animăluțele au nevoie de ceva, au nevoie de iubirea noastră!!!

Prin astfel de activități, polițiștii urmăresc formarea, încă de la vârste fragede, a unei atitudini responsabile față de animale și de promovarea respectului față de toate formele de viață.

Protecția animalelor începe cu educația, iar educația începe cu empatia.



