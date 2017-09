Afdam şi Cfaim: pelerini în Țara Maicii Sfinte … Medjugorje – picături de spiritualitate (III)

” Zdravo, zdravo, zdravo Maria / Zdravo, zdravo, zdravo Maria / Ave, ave, ave Maria / Ave, ave, ave Maria … bună seara stimați cititori … și bine ne regăsim la încă un episod ”la Lumina Credinței”, vă spunem Afdam” ”și Cfaim” … ”Ne aflăm de câteva zile într-unul din cele mai fermecătoare locuri de pe pământ … Medjugorje și suntem martorii unui eveniment deosebit. Este Ziua Nașterii Preasfintei Fecioare Maria pe pământ și ne aflăm în mijlocul a peste 30 000 de oameni din toată lumea, care flutură-n mâini flori, baloane și steaguri, înălțând cântece și rugându-se Mamei noastre Cerești.” ”Da, stimați cititori … așa cum a menționat Afdam … azi, aici la Medjugorje a fost mare sărbătoare. Pe parcursul întregii zile, în fiecare oră, atât pe Podbrdo – Colina Aparițiilor, pe Krijevac dar și-n zona centrală a Bisericii Sfântul Iacob, s-au perindat mii și mii de pelerini, care au adus flori și cadouri la cele două statui a Fecioarei Maria din fața Bisericii și de pe colină, rugând-o pe Gospa să mijlocească pentru cei dragi și pentru lumea întreagă la Fiul ei Sfânt, Pacea, Mântuirea, sănătatea trupească și sufletească și toate harurile.” ”Astfel, în Mesajul către pelerini și către lume dat în ziua de 2 a acestei luni, Preasfânta Fecioară Maria a transmis prin vizionara Mirjana Dragicevic Soldo următoarele cuvinte:

“Dragi copii, cine v-ar putea vorbi mai bine decât Mine despre iubirea și durerea Fiului Meu? Eu am trăit împreună cu El; am suferit împreună cu El. Trăind viața pământească am simțit durerea fiindcă eram mamă. Fiul Meu a iubit gândurile și lucrările Tatălui Ceresc, adevăratul Dumnezeu. Și, așa cum mi-a spus, El a venit să vă răscumpere. Eu mi-am ascuns durerea în iubire, dar voi, copiii Mei, voi aveți multe îndoieli. Voi nu înțelegeți sensul durerii. Voi nu înțelegeți că prin iubirea Lui Dumnezeu trebuie să acceptați durerea și să o îndurați. Fiecare ființă umană o va experimenta intr-o măsură mai mică sau mai mare. Dar cu pace in suflet și în stare de har, există speranța; această speranță este Fiul Meu, Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Cuvintele Lui sunt semințele vieții veșnice. Semănate în suflete bune, ele aduc multe roade. Fiul Meu a suferit durerea pentru că a luat păcatele voastre asupra Lui. De aceea, voi, copiii Mei, apostoli ai iubirii Mele, voi care suferiți, știți că durerea voastră va deveni lumină și slavă. Copiii Mei, în timp ce voi răbdați durere, în timp ce suferiți… Raiul intră în voi, iar voi dăruiți o bucată de Rai și multă speranță tuturor celor din jurul vostru. Vă mulțumesc.” Sursa: http://marytv.tv/

”Un mesaj cutremurător, am putea spune … care dărâmă logica gândirii noastre actuale. De ce? Pentru că noi fugim de suferință, fugim de probleme.” ” Într-adevăr, Cfaime … de cele mai multe ori, dorințele noastre se învârt în jurul sănătății, prosperității și bunăstării etc. Ne rugăm pentru sănătate eternă, pentru prelungirea vieții cu orice chip; cea mai minoră stare febrilă ne determină să apelăm la doctori, medicamente și remedii și alergăm o viață întreagă pentru a ne îmbunătăți cât mai mult nivelul de trai. Iată că avem de-a face cu un mesaj Divin care parcă vrea să ne dărâme logica gândirii. Oare a avea sănătate, bunăstare, sau a deveni oameni prosperi, sunt dorințe care ne pot îndepărta de Dumnezeu? Oare Dumnezeu dorește ca prin Preasfânta Fecioară Maria și prin mijlocirea sfinților să ne schimbe modul de gândire asupra vieții? Ce dorește Dumnezeu de la fiecare dintre noi?” ”Sunt doar câteva întrebări la care vom încerca să răspundem într-un nou episod la ”Lumina Credinței.”

Valeriu Ioan