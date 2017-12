Josef Szepessy: “Voi continua să lucrez pentru sătmărenii mei”

Deși consideră că este principalul artizan al colaborării dintre Satu Mare și județul Ostalbkreis, fostul campion mondial la spadă, Josef Szepessy, s-a declarat dezamăgit de atitudinea actualei conduceri a Consiliului Județean. Într-un interviu acordat pentru GNV și NVTV, acesta a declarat că nu vede o intenţie de colaborare din partea acesteia.

Spitalul Judeţean a primit mai multe donaţii din Germania Josef Szepessy spune că, în baza colaborării pe care a inițiat-o, la Spitalul Județean Satu Mare au venit, de-a lungul timpului, mai multe donații. Ultima dintre ele a fost o ambulanță complet echipată, care a ajuns la Satu Mare pe data de 28 noiembrie. Nimeni din conducerea Consiliului Județean nu i-a mulțumit lui Szepessy. ”Aș vrea să precizez câteva lucruri în ceea ce privește donarea unei autospeciale de salvare pentru Spitalul Județean Satu Mare din partea Crucii Roșii din Germania, prezentată în ziarele locale de parcă ar fi fost adusă de Moș Crăciun. Nu a fost chiar așa. Acum patru ani de zile am avut ideea de a face un parteneriat, eu fiind născut la Satu Mare, între cea mai dezvoltată regiune din Germania, județul Ostalbkreis din landul Baden-Württemberg, cu capitala la Aalen, și Satu Mare. Pe atunci, președintele Consiliului Județean era Adrian Ștef, iar vicepreședinţii erau Rudolf Riedl şi Mircea Govor . I-am invitat la Heidenheim, de unde ne-am dus la Aalen, la prefectură, unde ne-am cunoscut cu prefectul și unde am semnat un contract de colaborare. După aceea, am venit cu o delegație la Satu Mare, de Ziua Județului, atunci au decis să înceapă o colaborare cu județul Satu Mare. Între timp, după alegeri, au venit alții la conducerea Consiliului Județean. Ei au explicat că o să facă şi mai bună această colaborare. Deja au trecut doi ani de zile, și eu nu am primit din partea actualei conduceri a Consiliului Județean nici măcar un e-mail. Am fost informat doar de Prefectura din Aalen despre diferitele activități pentru că cei din Satu Mare nu mai țin legătura cu mine”, a declarat Josef Szepessy pentru GNV și NVTV.

Va continua să lucreze pentru sătmăreni Acesta mai spune că va continua să lucreze pentru locuitorii județului Satu Mare chiar dacă a fost dat la o parte de actuala conducere a Consiliului Județean.

”Atunci m-am gândit că cei de la Satu Mare vor să mă pună la o parte. Eu am lucrat mai departe pentru că, după părerea mea, o cooperare între Satu Mare și județul din Germania este pentru populație, indiferent de ce naționalitate sunt. Noi am făcut pentru toți locuitorii județului. În prima fază, am decis ca județul Satu Mare să primească două salvări complet utilate. Pentru că nu am primit nici măcar o scrisoare de mulțumire din partea autorităților sătmărene, una dintre autospeciale am oprit-o. Am oprit-o pentru că eu sunt mâna dreaptă a prefectului din Aalen. Nu văd o intenţie de colaborare la actuala conducere a Consiliului Județean. Niciodată nu sunt invitat de actuala conducere. Am impresia că nu mai avem același scop”, a mai spus Josef Szepessy.