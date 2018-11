BREAKING NEWS. Candidat SURPRIZĂ posibil pentru Primăria Satu Mare. Cine ar putea fi

Recent înființata Asociație ”Uniți pentru Satu Mare” ar putea da un posibil candidat pentru Primăria municipiului la viitoarele alegeri locale. Prezent în emisiunea ”Ora Adevărului”, de pe Nord Vest TV, realizată de Victor Constantinovici, la care a mai fost prezent și managerul Nord Vest Tv și Gazeta de Nord Vest, Mircea Govor, președintele asociației, avocatul Dan Șuta nu a confirmat acest lucru, dar nici nu a exclus în totalitate o astfel de posibilitate.

Ce ar fi dacă

Pornind de la o serie de neajunsuri ale municipiului și județ punctate de avocatul Dan Șuta, printre care faptul că orașul Satu Mare este rămas în urmă din punct de vedere economic, că nu sunt investiții majore, că ar mai trebui poduri peste Someș și multe altele, Mircea Govor a observat că, practic, discursul ar putea fi chiar al unuia dintre posibilii viitori candidați la Primăria Satu Mare. Motiv pentru care l-a întrebat, mai direct, mai pe ocolite, dacă Asociația ”Uniți pentru Satu Mare” va avea un candidat pentru Primărie.

Președintele Asociației, Dan Șuta, nu a precizat exact că va avea un astfel de candidați, dar nici nu a exclus în totalitate această posibilitate.

”Nu am absolut nicio astfel de ambiție. Eu sunt avocat, am onoare de a conduce bine Baroul Satu Mare. Asociația are pretenția de a se implica și de a fi consultată. Autoritățile trebuie să lucreze în folosul comuniății care i-au ales. Am spus și asta că am fost întrebat. Va da asociația primar la Satu Mare. Eu nu cred. Este impotriva statutului asociației. Dar, dacă s-arîntâmpla asta, ce ar fi? Care r fi problema dacă Asociația ar da primar pentru Satu Mare?”, a afirmat Dan Șuta.

Posibil să susțină un candidat

De asemenea, președintele Asociației ”Uniți pentru Satu Mare” nu e negat nici afirmația făcută de Mircea Govor care a spus că ”puteți să ajutați pe cineva să ajungă la Primîrie”.

”Asta este cu totul altceva. Dar nu știu dacă este sau dacă acest lucru face parte din scopul nostru. Cu politica, românii s-au cam ars. Dar noi nu ne înscriem pe linia vreunui discurs politic. Cel puțin deocamdată. Părerea mea este că este important actorul de pe scenă, dar și culisa este extrem de importantă”, a mai spus Dan Șuta.

”Pârghia noastră cea mai importantă este competența celor care compun această asociație și care poate fi exprimată, la modul cel mai onest, în cadrul instituțiuonal, în cadrul unor discuții, în cadrul unui dialog civilizat. Nu trebuie ca, pentru asta, să avem noi pretenții de putere, sau să vrem să accedem la funcții în administrația publică locală. Nu este nevoie”, a mai precizat președintele Asociației ”Uniți pentru Satu Mare” la Nord Vest TV.