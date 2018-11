FOTOGALERIE. “Țara Oașului – generația de afară”. Oșenii, prezentați la Cluj

Miercuri 21 noiembrie 2018, la sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și National Geographic România s-a desfășurat un amplu program de prezentare a Țării Oașului sub genericul ”Țara Oașului – generația de afară”.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Tudor Sălăgean și managerul Centrului Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare – Robert Laszlo.



Întreg evenimentul a fost conceput și coordonat de către dr. Oana Ivan – antropolog, cea care a semnat textul remarcabil din numărul pe luna noiembrie al celebrei reviste „National Geographic”, în care Remus Țiplea a realizat coperta revistei cu fotografia unei mirese din Oaș.



În cuvântul său, Robert Laszlo a subliniat faptul că în sala în care a avut loc manifestarea, în 1894 a avut loc procesul memorandiștilor, unde luptătorul patriot, preotul greco – catolic, Vasile Lucaciu, a primit cea mai grea pedeapsă, fiind condamnat la 5 ani de închisoare.



În cadrul seminarului dr. Oana Ivan a prezentat un studiu despre „Țara Oașului între “ce kitch oribil” și “ancestralitatea sentimentului românesc”.



Au mai susținut prezentări: drd. Cristina Bădiță, psiholog, consultant al Centrului de sănătate mintală Marco Cavallo, Torino, despre „Forme ale suferinței în migratia oșenească și maramureșeană”; dr. Dan Variu – compozitor, originar din Satu Mare de la Filarmonica de Stat Transilvania – „La bulciugu’ mirelui; meditație asupre unei balade populare din Țara Oașului” și dr. Marius Cristea, economist, consultant la Banca Mondială – „Migrația și efectele transferului de capital între Țara Oașului și Europa de Vest”.



Remus Țiplea a prezentat o proiecție foto și albumul „Dumnezeul meu/ My Lord”, volum care a fost lansat în luna septembrie a acestui an la ICR Berlin, în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, cel mai mare festival german de fotografie.



„Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă – româno-engleză, este un proiect realizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare.



Invitată specială a evenimentului a fost Irinca Man a lui Gavriș, țâpuritoare la nunți și botezuri, meșter popular din Bixad.



Participanții, în număr de peste 150 de persoane au primit cu viu interes această complexă prezentare a Țării Oașului iar în finalul au avut ocazia de a admira o expoziție de costume populare oșenești și au putut degusta pălincă și plăcinte făcute de oșeni.