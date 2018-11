La Căuaş – cinstire şi jurământ la monument şi drapelul ţării!

Am învăţat că “un carcter este o voinţă perfect educată!”. Mi-am adus aminte de acest adevăr, privindu-l în ochi pe primarul comunei Căuaş, domnul Roca Marius Andrei, cu jumătate de oră înainte de sărbătoarea sfinţirii drapelului României, înălţat pe un frumos catarg ce stă pavăză monumentului eroilor căzuţi în luptă pentru libertatea ce o avem azi! Din discuţiile cu primarul Marius Roca am aflat că domnul Florin Mulcuţan are un merit deosebit în organizarea acestui eveniment, fiind fiu al satului Căuaş, este total implicat în binele mers al comunităţii.

Am discutat multe lucruri cu primarul şi mi-am dat seama că este “omul pentru oameni!”. Este omul ce ştie bine ce are de făcut, ştie posibilităţile şi metodele prin care duce la îndeplinire tot ce şi-a planificat. Se bazează pe întreprinzătorii ce-şi vor începe activitatea productivă, pe rând, dar cu beneficii pentru creşterea bugetului local. Se bazează pe consiliul local, cu care are o gândire la unison şi ştie să le mulţumească pentru strădania lor.



Se bazează pe colegii din Primărie, pe seriozitatea viceprimarului şi a doamnei secretare! Se bazează pe locuitorii care, în felul lor de a fi, ştiu să-i spună primarului, când îl întâlnesc, un simplu “mulţumim!”. Nimic mai frumos! Sigur, evenimentul s-a bucurat de prezenţa multor oameni valoroşi, cu unii chiar schimbând câteva vorbe în faţa camerei de luat vederi. M-au impresionat plăcut cuvintele tinerei deputat Ioana Bran, care se bucură nespus de mult de satisfacţiile locuitorilor din Căuaş, de care se simte mai mult decât ataşată sufleteşte. Mi-a plăcut faptul că această distinsă personalitate a desprins din buchetul de garoafe, pe rând câte un fir, oferindu-le participanţilor la festivitate. Se simte cu toată fiinţa sa sătmăreancă, pentru că iubeşte tot ce e legat de acest ţinut atât de frumos şi cu mari şanse de prosperare! Aceleaşi cuvinte frumoase le-am auzit de la ministrul Ovidiu Silaghi, care a încheiat cu o apreciere făcută de Regele Mihai cu ani în urmă, înalţilor demnitari ai ţării. Să nu uite că ei sunt doar nişte trecători ce conduc România, dar trebuie să lase urmaşilor o ţară curată, prosperă şi civilizată!

Primarul a fost pus în situaţia, ca treptat, după sosire, să dea cuvântul invitaţilor, care s-au adresat celor peste 300 de oameni din localitate şi cele aparţinătoare. Au fost prezenţi deputatul, Ioana Bran, Ovidiu Silaghi, primăriţa de Negreşti Oaş, doamna Aurelia Fedorca, consilieri judeţeni, Nicolae Avorniciţi, Rodica Maxi, Marincaş Gheorghe, Gheorghe Ciocan, primarii, Mariana Avorniciţi şi Toma Betea, consilieri locali, Mariana Sălăgean, Miclea Adrian, directorii de instituţii, Gabriel Mihali, Virgil Dragoş, Adrian Ardelean, Zamfir Danciu, Florin Mulcuţan, fiu al satului precum şi alţi invitaţi.

Am avut ocazia să-i iau un scurt interviu celui mai longeviv locuitor de acolo, în vârstă de 94 de ani, Pompei Muntean, un om ce se ţine bine, chiar de invidiat, care-ţi aduce aminte de anii copilăriei, de drumul prost şi compară cu ceea ce vede azi, aici la Căuaş. Nici nu-i vine să creadă! Pentru el, ridicarea steagului ţării înseamnă mult mai mult, el a fost în război şi a trecut prin multe primejdii! Îi place mult de primarul acesta! Ar vrea ca toate drumurile din comună să fie asfaltate! Se bucură de această sărbătoare şi doreşte tuturor bucurii! Oricum, festivitatea, slujba de sfinţire a drapelului, imnul ţării, garda cu cei patru jandarmi, florile, monumentul îngrijit, ţinuta participanţilor, discursurile ce au avut loc, au dat însemnul şi nota de mare sărbătoare. Preşedintele culturii din judeţ a subliniat importanţa acestei manifestări realizate în preajma marii sărbători de la 1 Decembrie!



Reţin cele două mici, dar puternice discursuri ale Ioanei Bran şi ale lui Ovidiu Silaghi, din care am putea învăţa multe despre aprecierea înaintaşilor, despre dăruirea noastră în activitatea de zi cu zi, pentru a lăsa urmaşilor o ţară demnă. Am reţinut din spusele lor necesitatea bunelor relaţii cu lumea, bazate pe hotărârea de la temelia demnităţii care îşi găseşte sensul în reuşita prin caracter, acea totalitate a forţelor voinţei, talentului şi respectului faţă de valorile trecutului! Deputatul Ioana Bran, la interviu, a fost copleşită de marea ei bucurie interioară a momentului, mai ales, modestă fiind, n-a amintit că a participat efectiv, la tot ce s-a realizat aici!

Admirând-o cum vorbeşte, mi-am adus aminte de proverbul oriental: “fiecărei lacrimi, un zâmbet îi răspunde!”. Aşa s-a întâmplat la despărţirea de colaboratorii din Ministerul Sportului! A fost impresionată! Este convinsă şi de adevărul că rostul omului este tocmai viaţa, această luptă recunoscută aşa cum o vedea Coşbuc “o fi viaţa chin răbdat,/dar una ştim, ea ni s-a dat/ca s-o trăim”.



Eu o sfătuiesc şi, poate, toţi care-o cunoaştem să înţeleagă dovada că omul, acea “trestie gânditoare” sub cârma destinului, se apleacă uneori, dar nu se frânge. E o luptătoare, răbdătoare, scrâşneşte uneori, e muncitoare. Aceasta le-a însuşit şi transmis prin sport!

Doamne, ce idei frumoase se pot desprinde din discuţiile cu oamenii de tipul acesta! Aceasta, doar aşa… să nu se uite şi să învăţăm! Sigur, ce s-a întâmplat la Căuaş rămâne o zi importantă în istoria comunei, în amintirea locuitorilor pe care-i laudă şi le mulţumeşte primarul Roca Marius Andrei.

Remarc frumoasa slujbă de sfinţire a drapelului ţinută de preoţii ortodox şi greco-catolic. În final părintele Vezentan Ciprian a rostit o frumoasă urare tuturor celor cu simţire românească, bucurii şi un an cu sănătate!

Teodor Curpaş