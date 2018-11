MEGA-PARADĂ populară și MILITARĂ de Centenar la Satu Mare. La ce ne putem aștepta

De Centenar, la Satu Mare va fi organizată o mega-paradă atât populară, cât mai ales militară.

Prezent, în calitate de invitat, la emisiunea ”Ora Adevărului”, de pe Nord Vest TV, moderată de Victor Constantinovici, alături de managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vst, Mircea Govor, președintele Asocțiației ”Uniți pentru Satu Mare”, avocatul Dan Șuta, a trecut în revistă câteva dintre manifestările organizate de această asociației.

Încă de la început, Dan Șuta a arătat că pe data de 3 decembrie 2018, de la ora 18.00, Dan Puric va susține un eveniment la Filarmonica Dinu Lipatti.

Referitor la manifestările organizate de Asociația Uniți pentru Satu Mare”, dan Șuta a arătat că s-a cam conturat ceea ce se poate face cue Ziua Națională a României și de Centenar.

”Vom organiza o paradă a portului popular, sper să fie o paradă frumoasă, așa cum a fost cea din 23 septembrie. Pe scena din Piața 25 Octombrie vor evolua nume importante ale muzicii sătmărene populare. De asemenea, ni s-a cerut din partea autorităților, să facem niște porții de fasole și cârnați, vin fiert. Facem și treaba aceasta. Avem un regret că nu am reușit să organizăm o seară, alături de celalalte asociații culturale din Satu Mare, o seară a noastră, a românilor, să petrecem împreună”, a arătat Dan Șuta.

Acesta a mai arătat că, de Centenar, la Satu Mare este proiectată o paradă militară frumoasă, inclusiv cu tehnică militatră.

”Militarii noștrii se pregătesc și va ieși o treabă foarte frumoasă. Iar sufletul acestei parade este prefectul”, a mai spus președintele Asociației.

El nu și-a putut ascunde dezamăgirea că Centenarul nu este simțit așa cum se cuvine, nici de autorități, nici de oamenii de rând.

”Hai să trăim cu toții această sărbătoare, să simțim acel fior. Este cel mai mare eveniment din istoria neamului românesc. În cadrul urma acțiunii organizate de Uniți pentru Satu Mare pe data de 23 septembrie am văzut, pentru prima dată după zeci de ani, oameni fericiți pe stradă. Zâmbeau, râdeau, aplaudau, și aplaudau din suflet, nu din obligație. Și nu am exclus pe nimeni. Din contră. Am invitat toate naționalitățile. Ungurii și germanii nu au venit pentru că a fost Oktober Fest”, a precizat Dan Șuta.

Pe de altă parte, tot cu aceeași ocazie, într-un dialog avut cu Mircea Govor, Dan Șuta și-a expriman dezamăgirea față de faptul că, în preajma Centenarului, Parlamentul European a ”șters pe jos cu România”, aducând în discuție și faptul că țara noastră are un protocol de vasalitate față de Uniunea Europeană extrem de înjositor.

Totodată, a transmis și un mesaj sătmărenilor de naționalitate maghiară, și nu numai:

”Conaționalilor noștri de etnie maghiară nu le convine această sărbătoare de 1 Decembrie, sub pretextul că la Trianon nu știu ce s-a întâmplat. Li s-a strâmtat viitorul. Părerea mea este cănu e așa. La Trianon s-a încheiat o pace în cadrul căruia s-au stabilit niște legi, niște frontiere printre care și frontierele României. Hai să nu dăm în cap românilor de astăzi pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Și să nu poare ungurii sâmbetele nouă, românilor, despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un veac. Apropo, noi românii, ce am putea spune despre ceea ce s-a întâmplat la Ip și Trăznea? Noi suntem mai toleranți”, a spus Dan Șuta.