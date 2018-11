Primarul Kereskenyi – luptător pe baricada binelui!

Se-ntâmplă lucruri incredibile. Ele ţin de astrologie, de geologie şi de viaţa oamenilor. Unele se întâmplă în relaţiile cetăţenilor, a alegătorilor cu cei aleşi să le conducă destinul pe o perioadă dată. Noi, cetăţenii urbei, aşteptăm de la aleşi să facă nişte lucruri la care n-am visat nicicând şi… să se facă de azi pe mâine! Ce bine ar fi! Exact ca la fotbal, când din tribună dăm gol din orice fază, centrăm şi dăm gol cu capul! Aiurea! Am trăit momente grele pe banca “Olimpiei” ani de zile, când învingeam în faţa a 18.000 de spectatori pe Steaua, Dinamo, FC Argeş, U. Craiova etc. şi publicul tot nu era mulţumit. Câştigam cu 2-0 şi lumea dorea 3-4-5 goluri ca şi când adversarii ar fi venit aici, la Satu Mare, în excursie!

În cazul administraţiei locale, lucrurile stau puţin altfel. Le-am văzut multe ca şi consilier (12 ani), iar acum mă bucur, alături de dvs., contribuabilii, pentru fiecare metru de trotuar pavat, de fiecare zece metri de stradă asfaltată, de grija pentru parcuri, de purtatul gunoiului la zi şi oră fixă, de apa curată de la robinet, de lucrările privind canalizarea, de grija pentru parcările existente, de curentul electric, de apariţia marilor magazine, de renovările bisericilor, de multe activităţi culturale şi chiar de cele sportive.

Am dorit să-mi arat bucuriile mele şi ale dvs. într-o emisiune televizată cu primarul, dl. Kereskenyi Gabor, omul cu care am colaborat minunat în Consiliul Local şi pe care l-am provocat la o discuţie în faţa camerelor la “Oameni şi fapte”. De la început am subliniat ceea ce vedeţi dvs., anume că tot oraşul este şantier, se lucrează în toate direcţiile şi nu la întâmplare. Vizita la Cluj-Napoca a primarului a avut ca scop legăturile cu viitori absolvenţi ai diferitelor facultăţi, să se întoarcă în oraşul lor pentru a contribui la creşterea acestuia. Frumos! Am aflat că Hotelul “Dacia” a fost cumpărat de o firmă din Ungaria şi va avea exact aceeaşi destinaţie, cum doreşte publicul sătmărean. Firma a fost înştiinţată să înceapă lucrările, iar pasajul până la Filarmonică va fi refăcut cât de curând. Lacul “Pescăruş” este un teren privat, dar se insistă la amenajarea terenului. Lacul “Cubic” se va transforma într-un teren cu verdeaţă, cu locuri şi terenuri sportive, cu bănci şi alei luminate. În anul viitor se intră în lucru! În domeniul sportului se vrea ca în mai multe ramuri Clubul Sportiv să aibă echipe ce pot promova de la divizii inferioare spre cele mari, aşa cum este echipa de baschet sau şcoala de scrimă.

Primarul se arată mulţumit de identitatea culturală şi istorică a municipiului şi va insista la promovarea valorilor ce le pot întări şi înscrie între frumoasele oraşe capitale de judeţ. O problemă rămâne mărirea numărului de parcări prin cele două supraetajate (pe str. Kogălniceanu şi în spatele magazinului “Someş”), plus altele în locuri permisibile. De fapt, în Cluj Napoca cetăţeanul îşi lasă maşina într-o parcare şi face pe jos până la destinaţie 12-15 minute. La Satu Mare face cel mult 3-4 minute, iar numărul maşinilor este cu mult mai mare decât poate “înghiţi” construcţia acestui oraş. Şoseaua de centură este în lucru şi se va termina. Primarul este bun cunoscător al administraţiei locale, fost consilier, viceprimar şi deputat. Ştie mult şi… important este faptul că vrea să facă tot ce-i posibil pentru oraş. Se vede! A învăţat în Parlament şi care sunt “uşile” ce trebuie deschise pentru a rezolva unele probleme pentru municipiu. Aleşii noştri ar trebui să fie mai aproape de primar, iar Satu Mare să se vadă de acolo din Parlament, să se simtă că-i pe harta ţării! Privitor la marile sărbători – să se ţină o zi şi nu în centrul oraşului. Consilierii locali ar trebui să apară în mijlocul cetăţenilor care i-au ales. Sunt plătiţi pentru a fi părtaşi la tot ce trăiesc oamenii, să discute şi să afle despre greutăţile acestora. Să răspundă de zonele în care locuiesc şi să se ocupe de starea vieţii oamenilor! Altfel…? S-a discutat şi despre eventuala firmă proprie de întreţinerea străzilor, dar… am aflat că nu-i rentabilă.

Dacă primarul va fi ales din două tururi, primarul Kereskenyi se va baza pe democraţia care există prin vot, pe ceea ce a făcut şi va face încă aproape 2 ani .A ştiut primarul să mulţumească angajaţilor şi mai ales colaboratorilor apropiaţi cu care lucrează zi de zi! Mulţumeşte şi cetăţenilor pentru înţelegere atunci când sunt împiedicaţi de lucrările ce se derulează. Unele explicaţii mi-au fost date de omul cu menirea dezvoltării oraşului, fost excelent consilier, harnic, cunoscător al legilor în vigoare şi dornic ca oraşul Satu Mare să înflorească în toate sferele vieţii sociale. Este domnul Maskulik Csaba, cu care vom avea o întâlnire pentru dvs.!

Teodor Curpaş