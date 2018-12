Alu Menziken se implică în coagularea comunității din Medieș

Conducerea fabricii Alu Menziken alături de copiii școlii din comună a organizat un eveniment în cadrul căruia au fost palntați 100 de cireși în satul Potău, comuna Medieşu Aurit. Proiectul are ca scop aducerea împreună a comunități. La acțiune au participat Alexandru Diboș, reprezentantul Alu Menziken, primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok, preotul satului Potău, cadre didactice și elevi.

“Proiectul are ca scop aducerea împreună a comunității. Începem cu copiii din clasele pregătitoare și întâi care plantează câte un cireș de care o să aibă grijă până la sfârșitul clasei a opta, apoi să-l predea următoarei generații. Proiectul e menit să-i responsabilizeze, tot ce se va produce vom converti în dulceață, compot. Ne gândim chiar să facem un festival al cireșelor. Produsul final va fi vândut, banii încasați se vor întoarce în școală sau comunitate, în funcție de nevoie. E important acest proiect deoarece am reușit să strângem primăria și biserica la un loc, terenul e pus la dispoziție de biserica din Potău și nu ne puteam descurca fără sprijinul primăriei care a curățat terenul și a pregătit gropile și adus oameni care să ajute cu plantarea”, a declarat reprezentantul fabricii Alu Menziken, Alexandru Diboş.



”E un lucru foarte frumos deoarece încercăm să îi responsabilizăm pe copii să le dăm să aibă în grijă ceva, așa cum este și proverbul “Nu ești om, dacă nu plantezi un pom”. Iată că împreună cu cei de la Alu Menziken și școala “George Coșbuc” din comună am reușit să inițiem acest proiect în care am angrenat copiii din clasele pregătitoare și întâi. Am ales cireși deoarece în 2-3 ani putem să culegem roadele din care, împreună cu părinții și bunicii acestor copii vom face gem pe care îl vom vinde la cei de la fabrică sau în comună, iar banii îi vom investi în şcoală”, a spus Marian Torok, primar Medieșu Aurit.

Copiii au fost încântați și se pot mândri că la o vârstă atât de fragedă au reușit deja să planteze un copac, copac de care vor avea grijă mare de acum înainte.

Raluca Jofi