FOTOGALERIE. Sătmăreanca Liana Szilagyi, succes meritat la City Fashion Week

Designerul sătmărean Liana Szilagyi a participat zilele trecute la City Fashion Week iar colecția prezentată de sătmăreancă a avut un real succes. Liana Szilagyi este un designer talentat, originar din Satu Mare. Pasiunea pentru arta și frumos a avut-o încă din copilarie. Apoi, ne marturișeste zâmbind Liana “în adolescență am simțit că aceasta e menirea mea: să creez și să fac piese vestimentare. Să îmbrac oamenii și să-i fac să se simtă deosebiți”.

Zece colecții vestimentare, sezon după sezon

De la începutul carierei Liana Szilagyi a urmat un curs ascendent, realizand și prezentând 10 colecții vestimentare sezon după sezon. A prezentat cu succes pe același podium cu designeri și case de modă renumite din România.

S-a retras pentru cațiva ani, dar sufletul i-a rămas tot la designul vestimentar. Premiile obținute în domeniul modei i-au adus aminte mereu ca nu trebuie să renunțe la vocația ei, așa că Liana a revenit în forță cu o serie de noi colecții: Evening Lights in 2014, Fluid Petals din 2015, 15 Shades of Diva -2016, Shine like a Diva-2016 , Glamour -2017 .

Colecția STARDuST, prezentată la City Fashion Week

Colecția prezentată la CityFashionWeek se numește STARDuST și este inspirată de femeia sofisticată, enigmatică, senzuala, nonconformistă, Diva e o femeie independenta sigură pe calitațile ei. Dacă moda e capricioasă și frumusețea trecătoare, eleganța Divei este statornică și poate să te însoțească toată viața.

Femeia Diva știe să se îmbrace alegând cu discernământ ceea ce i se potrivește , ceea ce-i dă farmec și îi reprezintă personalitatea și starea sufletească realizând echilibrul și armonia eleganței.

“Femeia imaginată de mine pentru această colecție, excelează prin grație, stil, senzualitate, iar mesajul pe care vreau să-l transmit prin aceste ținute este rafinamentul feminin. STARDUST, o colecție amplă, șarmant magnetica stralucitoare cu mult glam”, spune designerul Liana Szilagyi.

Alături de nume mari ale modei românești

La City Fashion Week a prezentat alături de nume mari ale modei românești George Hojbota -regele anvangardei – care este și idolul meu și Romanita Iovan. Echipa City Fashion a fost foarte bine organizata sub îndrumarea domnului Stefan Farell, m-au primit și de această dată cu multă căldură simțindu-mă ca într-o familie.

”Anul trecut la același eveniment am obtinut premiul pentru cea mai buna colecție iar la această ediție colecția Stardust a avut un real succes.” a declarat designerul sătmărean.