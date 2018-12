O generație norocoasă

Orice s-ar spune despre această generație, dar faptul că este una ratată, nu se poate spune. Cred că suntem generația cea mai privilegiată din Istoria României. Noi suntem cei care am trăit în comunism. Noi suntem cei care am trăit pe viu Revoluția Română. Noi suntem cei pe care Naționalade Aur a României ne-a scos pe străzi cu victoriile sale. Noi suntem cei care am trăit Centenarul Marii Uniri. Nimeni, din actuala generație, nu va mai prinde un astfel de eveniment. Este un eveniment Centenar pe care niciun român, fie că este de naționalitate română, maghiară, germană, țigănească, rusă, ucraineană, secuie sau orice altceva, nu trebuia să-l rateze. A fost. A trecut. Cei care nu au participat la Centenar trebuie să mai aștepte o sută de ani. Dacă vor mai prinde o sută de ani…