Mare ţi-e grădina, Doamne!

Nebunia de dinaintea sărbătorilor de iarnă care, slavă Domnului, a trecut, a scos în evidență nu doar nepriceperea, dar mai ales nesimțirea unor semeni de-ai noștri. Desigur, toți am fost în febra cumpărăturilor de iarnă, toți am ajuns în marile magazine, toți am căutat disperați un loc de parcare, dar numai unii, cărora nici nu știu cum să le spunem, au parcat ca nesimțiții. Pe zonele de acces, pe locurile destinate persoanelor cu handicap sau chiar în mijlocul drumului. Și noi, și activiștii de la DriversSM , am încercat să luptăm cu astfel de parcări nesimțite, dar se pare că nu prea avem succes. Singura șansă este să-i facem vedete pe acești nesimțiți. Mare ți-e grădina, Doamne!