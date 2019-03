Alternative excelente pentru absolvenții clasei a a VII-a

Vineri, 29 martie, în cadrul acțiunii “Săptămâna meseriilor”, Liceul Teologic Romano-Catolic “Hám János” împreună cu firmele partenere, îi așteaptă pe acei elevi ai claselor a opta care doresc să primească informații și îndrumare, în ceea ce privește viitorul lor parcurs școlar. Modulul de educație profesională acreditat de la “Hám János” poate funcționa, în urma adoptării unei ordonanțe de urgență, și în sistem dual, începând cu toamna trecută. Toate specializările (electronist, ospătar, bucătar) se bucură de succes, dar în special secția de tehnicieni electroniști, sprijinită de Autonet Import, pentru care, anul trecut, înscrierile au depășit locurile disponibile. În Satu Mare, elevii clasei duale de electronică își primesc cunoștințele legate de materiile de bază în impozanta clădire a Liceului “Hám János”, recent renovată, în timp ce informațiile legate de partea profesională sunt însușite cu ajutorul firmelor partenere locale. Mentoratul și sprijinul principal al clasei este asigurat de Autonet Import, compania oferind elevilor, printre altele, burse de merit, echipamente de protecție, asigurare de sănătate. Însă și alte firme cu renume contribuie la pregătirea profesională a tinerilor liceeni, cum ar fi reprezentanța locală a BMW, Technosam și atelierele service de prestigiu ale județului.

Ádámkó István Csaba, director: „Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János consideră că una dintre misiunile sale este să sprijine și mobilitatea socială a elevilor proveniți din păturile socio-culturale cu o situație dificilă, și să asigure cât mai multor tineri un viitor viabil, în țara lor. Visez la o școală profesională în care are loc un proces educativ de calitate, cu ingineri, tehnicieni, profesori pregătiți. Visez la o școală profesională în care cei mai buni elevi sunt deschiși și la aprofundarea cunoștințelor, iar după încheierea studiilor doresc să se angajeze și să își găsească locul lor în societate în mod cinstit și cu pricepere.

Cornel Bertea Hanganu, expert guvernamental în învățământ dual: “În vara anului trecut, la invitația Autonet Import, am avut întâlniri cu reprezentanți ai firmelor și ai Camerei Meșteșugarilor din Satu Mare. În timpul întâlnirilor am prezentat oportunitățile pe care ordonanța de urgență le facilitează. Am simțit imediat că acești întreprinzători înțeleg esența acestei oportunități și au nevoie de ea și, mai mult, imediat după aceste întâlniri, au și acționat: Autonet Import și Liceul Hám János au transformat în timp record, doar două săptămâni, clasa profesională într-o clasă cu învățământ dual. Recent, am înregistrat un nou concept, numit Școala Fără Șomeri, care este strâns legat de formarea duală, ținând cont de faptul că elevii care își finalizează studiile urmând această formă de învățământ, vor avea asigurat un loc de muncă.”

Astfel, evenimentul de vineri reprezintă o ocazie excelentă pentru ca părinții și elevii de clasa a opta să se informeze asupra acestor oportunități care nu oferă absolvenților doar educație de calitate, dar și un viitor sigur și un mijloc de trai aici, în țara noastră.

Evenimentul se desfășoară începând cu ora 9:00, în sălile de clasă și curtea Liceului “Hám János”, de pe strada Alexandru Ioan Cuza, și se încheie la ora 13:00.