De “Sf. Gherontie”, Măriuşul – în sărbătoare!

În calendarul ortodox, de 1 aprilie, este sărbătorit Sfântul Mucenic Gherontie. Imediat mi-a venit în minte personalitatea părintelui stareț de la Mănăstirea Măriuş, lăcaș de cult ce-a crescut din propria-i cenușă cu grija și pavăza, cu strădania starețului Gherontie, apreciat de toată lumea care l-a vizitat și a reușit să-l cunoască cât de cât. Eu l-am cunoscut mai mult decât masa de credincioși care au trecut pe la mănăstire, mai ales în ultimii ani, când lăcașul începea să se arate așa cum l-a visat Părintele, drag sufletelor noastre, Gherontie. Adică, ce se putea vedea? Sigur, slujbele se țineau în bisericuța de lemn, care se dovedea mereu neîncăpătoare, dar atât de primitoare pentru rugăciunile împreună cu părintele nostru, Gherontie. Doamne, ce rugăciuni profunde, ce unire în suflet și simțire pentru Dumnezeul nostru, ce atașament al părintelui față de credincioși, de oriunde ar fi venit! Străinii de județ rămâneau impresionați de tot ce se întâmpla acolo, mai ales de sfintele sărbători, de hramul bisericii. Am fost într-o zi la bisericuța din lemn, însoțit de părintele protopop Alexandru Tincu (Dumnezeu să-l odihnească în pacea Sa!) şi de prietenul meu de-o viață preotul Viorel Pașca și am realizat o emisiune televizată la “Glasul Bisericii” cu dânșii. Vă spun că am rămas impresionat de cele emanate de aceștia, încât mă opreau oamenii pe stradă și în bisericile pe care le vizitam în județ pentru emisiune. Numai emisiunile cu I.P.S. Justinian (Dumnezeu să-l odihnească!) au fost solicitate atât de mult de marele public al credincioșilor, care mi-au motivat simplu cerința de a relua emisiunile pentru că le este dor de el. Am făcut acest lucru cu aprobarea directorului Răzvan Govor, un credincios de admirat.

N-am vrut să dau crezare eforturilor făcute de starețul Gherontie, dar m-am convins, și de când a început lucrările la această catedrală de la Măriuş, omul acesta n-a avut somn. L-am văzut constructor și… ce constructor, ce șef de șantier, ce grijuliu la tot ce se face acolo, în biserică, în exterior, acoperișul, împrejurimile, pictura cu totul aparte, intrarea și siguranța de a fi ordonată așa cum îi place părintelui stareț Gherontie. Nu știu dacă masa de credincioși își dă seama ce a realizat acest om, om cu suflet imens, credincios cum rar se poate întâlni. Nu știu, dar sunt sigur că episcopia noastră, importantă la nivel de țară, știe să aprecieze eforturile făcute aici, la Măriuş, la Scărişoara, unde Preasfințitul Timotei a realizat adevărate minuni și, de ce nu, la Mănăstirea Sfânta Treime unde maica Ieronima cu cele 10 măicuțe s-au autodepășit. Amintesc faptul că numai aceste trei mănăstiri au devenit o mândrie a județului și țării și, de aceea, trebuie să le sprijinim cu tot ceea ce se poate și este necesar. Așa se face că până azi aceștia trudesc pentru a ne ridica privirile cu evlavie spre aceste lăcașuri de cult, ctitorii lor fiind mereu pe baricadele dreptății româneşti şi demnității, trimițându-ne importante mesaje în favoarea păstrării identității și unității naționale, a credinței noastre ortodoxe, a limbii noastre atât de frumoase. Mănăstirile din Episcopia Maramureșului și Sătmarului au scris și scriu pagini fierbinți de istorie creștinească, care, peste timp, vor dezvolta istoria atât de frământată a acestui popor minunat, cel mai ospitalier de pe glob, care-și pune și sufletul pe palme. Vocile acestor ctitori și a multora din episcopie rămân din cele importante ce există. N-a existat o manifestare în acest județ, nicicând și de niciun fel ca aceea în care a fost sfințit ca episcop P.S. Timotei Sătmăreanul! A rămas și va rămâne unică după cea asemănătoare sfințirii P.S. Iustin Sigheteanul! Dumnezeu să ni-i țină în slujba Lui, în pavăza Lui!

Revin la preotul Gherontie, frate de neam și credință, căruia îi doresc sănătate multă și să rămână pe mai departe luptător pentru întărirea credinței strămoșești și al neamului nostru românesc. Presa știe să selecteze valorile din jur, știe să scoată complexitatea profilului credinței și… de ce nu, părintele stareț Gherontie rămâne un om de onoare, de umanitate, îmbrăcând sensurile cele mai profunde ale mulțumirilor omului de cuvânt! Eu îi mulțumesc pentru că n-a uitat și la una din lansările cărților mele a fost prezent. Prin prezența lui a demonstrat că este omul despre care am scris mai sus și-i mulțumesc. Și eu sunt prezent cu camera de luat vederi, fizic, și cu condeiul atunci când este vorba de biserica neamului pe care credincioșii ortodocși o iubesc, o laudă și o apără mereu! Îi îndemn pe toți cei ce aparțin credinței neamului că, atunci când nu voi mai avea cerneală în călimară, să-mi trimită una plină de lacrimile românilor.

Părinte stareț Gherontie, la ceas de sărbătoare, vă doresc sănătate, prieteni și sincerul “La mulți ani!”.

Teodor Curpaş