Între perle și erori

Nici bine n-a trecut simularea de la examenul de Evaluare Națională că deja pe internet au și apărut o serie de ”perle”, atribuite bineînțeles elevilor.

Înainte de a veni cu câteva exemple la bursa noastră, s-ar cuveni să notăm că prima perlă, ca să nu-i spunem de-a dreptul eroare, le-a aparținut ”minților luminate” care au întocmit subiectele. Specialiştii în Educaţie au „scos o perlă” la simularea de la Limba şi Literatura Română, greşind la subiectul I pentru clasa a VIII-a din cadrul probei la Limba şi Literatură Română, unde au dat elevilor o poezie, pe care au atribuit-o autorului român Ştefan Octavian Iosif. Perlele continuă, cu cele „scoase” de elevi la proba susţinută luni.

„O eroare flagrantă de proprietate intelectuală”, aşa au numit specialiştii în cultura germană această greşeală din subiectul de limba romană. Poezia “Stai şi asculţi sub ramuri” a fost atribuită în mod fals scriitorului Ştefan Octavian Iosif, în timp ce autorul real e unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi germani. Sincer…parcă ne este și jenă să mai dăm exemple de perle apărute în lucrările elevilor…Ei măcar au o scuză…

”Poetul s-a cuibărit sub crengi, stă cuminte şi ascultă cum ninge.”

„Autorul face intenţionat o groază de figuri, ca să fie clar cu ce stil ţine.”

„Razele joacă” are sens figurant. „În genul liric, scriitorii îl fac pe cititor să audă muzică, să se uite la tablouri şi să plângă.”

Alt elev se plânge că „Familia lexicală a cuvântului suflet este foarte săracă” şi crede că „Rolul virgulei din construcţia „Ah, nu-s valuri de zăpadă” este să arate că autorul geme.”

P.S. Mare tragedie miercuri seara… A căzut rețeaua facebook… Mulți sătmăreni au început în sfârșit să vorbească între ei… Alții… Sperăm să vedem niște rezultate concrete peste nouă luni!