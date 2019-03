O remorcă cu șase roți!

”Tractări auto… cel mai mic preț…” e remarca amicului care a surprins în trafic ineditul mod de a transporta un autovehicul cu probleme..

E drept că multe ne e dat să vedem în trafic dar cam rar o mașină pusă-n remorcă…

”Incredibil frate! Și eu care mă stresez când trebuie sa merg cu remorca MMA 750 când mașina are voie sa tragă (in acte) doar 680… Incredibil unde s-a ajuns. Cu rotile dezumflate pe oblon și o ancorare precară… Foarte frumos! ” e un comentariu apărut la postare. Și trebuie să recunoaștem că e corectă remarca… Unde or fi fost controlorii din trafic… Vigilenții de ei…