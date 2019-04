Biserici pline de Florii în Sătmar!

Duminică a fost celebrată una dintre cele mai însemnate sărbători ale creștinătății, și anume “Intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim”. În România și implicit județul Satu Mare, sărbătoarea este cunoscută din moși-strămoși și sub numele de Florii – datorită unei puternice simbolistice florale.

Catedralele și bisericile din municipiul Satu Mare au fost pline de credincioși creștini cu ocazia sărbătorii pre-pascale a Floriilor. Spre exemplu, Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, Catedrala Greco-Catolică “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” au fost aproape neîncăpătoare. Credincioșii, cu mic, cu mare, copii, părinți, bunici au participat la slujbele oficiate cu ocazia Intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim.



La intrarea în catedrale și biserici au fost amplasate coșuri cu ramuri de salcie din care toți cei care au participat la liturghie au avut prilejul de a duce acasă câteva în scopul binecuvântării locuinței, mai ales acum, la începutul Săptămânii Patimilor – ori Săptămâna Mare – cum mai este cunoscută în rândul credincioșilor de majoritatea confesiunilor, înainte de sărbătoarea pascală propriu-zisă.

Atmosfera din lăcașurile de cult a fost una de pace, lumină, iar în aer plutea chiar un spirit de fraternitate, care amintea de faptul că la nivel esențial suntem toți oameni atât de simpli – ființe care tânjesc mereu după ceea ce este spiritual și mai presus de toate lucrurile pe care le percepem strict cu cele 5 simțuri.

Reprezentanții clericilor, fie ei de confesiune ortodoxă, greco- sau romano-catolică, au purtat haine preoțești de sărbătoare, iar liturghia a fost săvârșită după programul special al sărbătorii. Alături de corurile bisericești care au interpretat cântece religioase pe mai multe voci, credincioșii, eleganți și vădit pregătiți pentru marea sărbătoare, au participat activ la slujbele oficiate.

Pe lângă semnificația creștin-religioasă – aceea de intrare călare pe un asin a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim – moment de bucurie contrastant cu dureroasa și însângerata Săptămână a Patimilor ce a urmat evenimentului, sărbătoarea are puternice accente de simbolistică florală. Acestea trimit cu gândul la renașterea naturii, acum, la început de primăvară, și la întregul proces nesfârșit, ciclic, de regenerare a Pământului.

Paștele a umplut bisericile catolice

Mai mult de un milion și jumătate de catolici și reformați au sărbătorit, la acest sfârșit de săptămână, Paștele. Majoritatea acestora sunt din Transilvania, zona din România unde se întâlnesc toate marile confesiuni creștine. Un număr destul de mare de catolici sunt însă și în Satu Mare. Comunitățile catolice și reformate s-au pregătit pentru Înviere, după o Săptămână Mare destul de strictă din punct de vedere al rigorilor de comportament și alimentație.

Bisericile din Satu Mare au fost arhipline sâmbătă seara, când s-a sărbătorit Paștele, cea mai semnificativă sărbătoare a creștinismului, după calendarul gregorian.

Cu mic, cu mare, în seara de Înviere, credincioșii romano-catolici au mers la biserică pentru a lua lumina sfântă, iar unii dintre ei au adus la sfințit și coșurile cu pască, miel și ouă roșii. Au cântat, s-au rugat și nu au lăsat să se stingă lumânările primite.

Și protestanții, respectiv reformații, au sărbătorit în aceste zile Învierea Domnului, fiecare cult având reguli speciale pentru a marca importantul eveniment religios.

Un obicei de sute de ani este păstrat în Centrul şi Nord-Vestul ţării şi spune că, a doua zi de Paşte, se umblă cu stropitul pe la rude, colege sau prietene. Tradiţia a fost adusă de saşi, de unde a fost preluată de maghiari şi apoi de români, existând credinţa că femeile stropite, pe vremuri, cu apă, iar în prezent cu parfum, vor fi ca florile, vor avea noroc şi sănătate.

Şi la Satu Mare această tradiţie este păstrată cu sfinţenie. Obiceiul udatului/stropitului este vechi, iar reprezentanţii bisericii spun că ar avea rădăcini religioase şi că datează de două mii de ani, de când evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus care aduceau vestea Învierii. Unii etnologi sunt însă de părere că este vorba despre o tradiţie precreştină, practicată de popoarele cu origine germanică în amintirea zeiţei Ostera, a fertilităţii şi a primăverii.

”Urbi et Orbi”

Papa Francisc: Să ne lăsăm reînnoiți de Cristos, speranța și tinerețea lumii!

După Sfânta Liturghie din duminica Învierii Domnului, celebrată ieri pe esplanada bazilicii San Pietro, papa Francisc a adresat Cetății și Lumii – ”Urbi et Orbi” – tradiționalul mesaj de Paști. În cuvântul său, pontiful a subliniat că Isus Cristos, speranța și tinerețea lumii, este viu, și a transmis un mesaj de apropiere și rugăciune pentru victimele gravelor atentate comise chiar în ziua de Paști asupra mai multor biserici din Sri Lanka.

”Christos a înviat!”, stimați ascultători, vă spunem și noi, de la Radio Vatican, cu bucuria pascală, dar și cu strângere de inimă. Cu bucurie, pentru că Domnul înviat ne îndeamnă pe toți să ne lăsăm reînnoiți de El, ”speranța și tinerețea lumii”, cum l-a numit pontiful la tradiționalul mesaj de Paști adresat astăzi Cetății și Lumii – ”Urbi et Orbi”. Dar și cu strângere de inimă, spuneam mai înainte, pentru știrile privind seria de atentate comise în Sri Lanka asupra mai multor comunități creștine în chiar ziua Paștelui, când mii de credincioși participau cu însuflețire la celebrarea Învierii Domnului.

Papa Francisc, după ce a celebrat Vigilia Pascală în bazilica San Pietro și Sf. Liturghie din Duminica Paștelui pe esplanada bazilicii, a adresat duminică la ora 12.00, de la balconul central al bazilicii Sfântul Petru, tradiționalul său mesaj de Paști adresat Cetății și Lumii – ”Urbi et Orbi”. Ambele ceremonii au fost transmise în direct, ca și în anii precedenți, în cadrul emisiunii ”Credo” de pe canalul TVR 2. În mesajul său ”Urbi et Orbi”, Suveranul Pontif a îmbrățișat în mod ideal toate suferințele umanității și a implorat asupra lor puterea vindecătoare a lui Cristos cel înviat, ”speranța și tinerețea lumii”. Papa a făcut referință la recenta sa exhortație apostolică post-sinodală ”Christus vivit” adresată tinerilor pentru a spune că Domnul este viu: ”El este speranța noastră și cea mai frumoasă tinerețe a acestei lumi. Tot ceea ce El atinge devine tânăr, devine nou, se umple de viață”.