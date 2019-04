FOTOGALERIE. Un bărbat este ACUZAT cu URMĂREȘTE și HĂRȚUIEȘTE minore. În ce zonă se ACȚIONEAZĂ

Bărbatul din această imagine este acuzat de o sătmăreancă că urmărește și hărțuiește minore.

Claudia Ioana Onaca a postat, pe contul său de Facebook, o serie de fotografii cu acest bărbat însoțit de următorul text:

”Individul din imagine urmărește și acostează minore in municipiul SATU MARE in special zona Careiului , Micro 14, City Mall. Va rog sa distribuiti și dacă îl recunoaște cineva sa facă public numele acestuia pt al împiedica sa facă victime”.

Înainte de a pune postarea pe Facebook, Claudia Ioana Onaca spune că a fost și la poliție unde a depus o plângere,

”Am fost la poliție și am depus o plângere. Am fost la poliție, credeți ca am stat cu mâinile in sân și am butonat FB?? Am postat in speranța ca îl vom găsi mai repede nu din lipsa de ocupație sau pt reclama”, spune Claudia Ioana Onaca.

Sătmăreanca care a postat imaginile descrie aproape tot ce s-a întîmplat în legătură cu bărbatul acuzat că hărțuiește fetele.

”Mai am imagini dar erau și fetele și nu am vrut sa le expun dar am sa va pun totuși câteva sa va convingeți. A intrat și in Mall după ele și chiar și in magazin. Vânzătoarea la întrebat dacă îl poate ajuta cu ceva dar el a zis ca nu are treaba cu ea și ca dorește sa vb cu fetele. Ia explicat ca sunt minore și ca va chema poliția dacă nu le lasă in pace iar el a zis ca nu-i pasa ca dacă vine poliția o săi pună cătușele și mâine îl eliberează. Trageți voi concluzii. Domnul respectiv a urmărit fetele de lângă și a intrat după ele și in Mall. Fetele au intrat într-un magazin unde iau zis vânzătoarei ca persoana respectiva le urmărește. Vânzătoarea la rugat sa le lase in pace ca sunt minore iar el a zis ca nu are treaba cu ea și vrea sa vb cu fetele. La amenințat ca cheama poliția iar el a zis ca nu i frica ca oricum o săi pună cătușele și mâine o săi dea drumul.”

La fața locului a ajuns și un ofițer de poliție care a pus chiar pe contul său de Facebook cele constatate. Din păcate, însă, polițistul cu pricina are și un război personal cu familia celei care a făcut plângere.

Vom publica integral și postarea polițistului.

”Azi, (nr.r – ieri) fiind de serviciu am fost solicitat să intervin la un apel 112 prin care, o persoană sesiza faptul că cineva i-a urmărit fetele. Când ajung la fața locului, constat că sesizarea e făcută de familia unui fost polițist care în trecut, beneficiind de protecția sogorului de la ordine publică și care împreună încercau să mă coacă,,, au eșuat!. După primele verificări constat că cele sesizate cu privire la urmărirea fetelor se confirma,,, însă fetele urmărite declară că uemaritorul nu le-a adresat injurii, amenințări etc.,,, deci nici măcar o faptă contravențională darămite una penală. Eu mi-am însușit toate datele și informațiile obținute și am luat toate masurile necesare și, așa cum prevede legea i-am comunicat fostului polițist unde trebuie să se prezinte ca să depună o sesizare scrisă respectiv plângere în acest sens. Aceasta (gunoi) face exact invers,,, Adică?!?,,,. Se prezintă la o altă locație aparținând de ipj Satu Mare și demostrandu – și prostia pe care o poartă în sânge pe linie de familie,,, și scrie o plângere care conține mai multe pagini decât lucrarea lui de bacalaureat. Cu toate că la nivel de birou op s-au întreprins toate masurile premergătoare,,, fostul șef de post de la un post de poliție din județ, a cărui soție transporta cel puțin un bax de țigări pe zi, din Ucraina, cu știrea și complicitatea sogorului de la serviciul de ordine publică, și care erau în conflict cu subsemnatul,,, se dau din nou în trombă,,, că poate poate mi-or crea niscaia probleme. Gunoaielor care sunteți din neam de gunoi!!!,,,. Mă lupt cu voi și în lumea asta și în cealaltă,,, pentru că mama și tata nu m-au conceput la beție!!!!!!!!”

NOTA REDACTIEI: GNV nu acuză pe nimeni de nimic. În cadrul acestui material am publicat doar o postare a unei sătmărence care a constat că ceva nu este în regulă cu idividul despre care spune că urmărește și acostează minore. Dar sunt organe ale statului care trebuie să facă lumină în acest caz, să facă verificări, să constate și să ia decizii. Nu să aștepte ca fetele să fie violate și maltratate. Doar pentru că după verificări ”s-a constatat că cele sesizate cu privire la urmărirea fetelor se confirma, însă fetele urmărite declară că urmaritorul nu le-a adresat injurii, amenințări etc.,,, deci nici măcar o faptă contravențională, darămite una penală.”