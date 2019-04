Guvernul PSD dezvoltă Tarna Mare: Liceu, școala și gradinița moderne, centru de sănătate și camin cultural

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), aduce în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, finanțări în valoare totală de peste 1,5 milioane de euro. Obținerea finanțărilor pentru modernizarea Drumului Comunal DC 5, construirea unui centru de sănătate și a unui pod peste pârăul Tarna Mare dar și extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Normal din localitatea Valea Seacă dovedesc că PNDL, proiectul susținut de PSD și conceput de Liviu Dragnea în perioada în care a condus MDRAP, este cel mai bun program de investiții din ultimele trei decenii.

În perioada 2015-2020, Guvernul României finanțează în comuna Tarna Mare, prin PNDL 1 și PNDL 2 nu mai puțin de 5 investiții majore, în valoare totată de peste 1,5 milioane de euro, care urmează a fi predate beneficiarilor, etapizat, până în anul 2020, în corelare cu durata de execuție.

Modernizarea drumului comunal DC 5 din comuna Tarna Mare, finalizată în 2017 a obținut o finanțare de 3.373.274,90 lei prin PNDL 1. Pe de altă parte, prin PNDL 2 se derulează în prezent următoarele investiții: Construire centru de sanatate – investiția obținută: 1.316.111,42 lei; Construire Pod central peste paraul Tarna Mare – investiția obținută: 623.952,52 lei; Extindere, modernizare si dotare Gradinita cu Program Normal in localitatea Valea Seaca – investiția obținută: 692.404,00 lei; Extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala in localitatea Valea Seaca, com. Tarna Mare, jud. Satu Mare – investiția obținută: 1.473.096,24 lei.

Pe de altă parte, în Tarna Mare se află în derulare o altă investiție importantă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. Este vorba despre modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic din Tarna Mare, investiție ce se ridică la suma de 1.454.545,24 lei. În plus, Compania Naţională de Investiţii (CNI), aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a finanțat lucrări în valoare de 498.341,08 lei la Căminul Cultural din Tarna Mare, obiectiv de investiție recepționat în 2017.

Aceste investiții aflate în derulare în comuna Tarna Mare nu ar fi putut fi realizate fără sprijinul și implicarea consilierilor locali PSD – Vasile Buhai, Vasile Pruniță și Ioan Malanca, a parlamentarilor și miniștrilor PSD, care reprezintă interesele locuitorilor județului Satu Mare la București.