„Imixtiunile” confuze ale unor decidenți europeni

E de mirare că unele țări membre au intenția de a părăsi Uniunea Europeană ? Asistăm la o demonstrație de politizare, ”mai pe față, mai pe dos”, a acestei instituții europene ? „Imixtiunile” oficiale ofensive în sistemul juridic românesc creează confuzie în mintea românilor. Sfaturile „înțelepte”, chiar imperative, transmise de unii decidenți europeni, aleșilor de la București, capătă forma unor avertismente, care au, probabil, ca „țintă” luarea unor decizii juridice „pompieristice” ? Pe lângă aceste intervenții în forță, inițiate de diverși „prieteni” politicieni de la București, care au apelat la „prietenii” lor din Europa, lipsește consistența declarațiilor. Acestea nu conțin argumentele palpabile aferente unor spețe juridice din România. Asistăm și la o anumită subminare a credibilității justiției din țara noastră referitoare la instrumentarea unor dosare, în care sunt sau nu sunt acuzate pe nedrept anumite persoane ? Interesant rămâne faptul că această „conectare”, la sistemul juridic din România, nu deranjează pe decidenții europeni, care ar trebui să ia atitudine față de aceste „imixtiuni comandate” din România. Pe ce se bazează aceste ingerințe în problemele juridice românești, propagate în spațiul european ? Oare, nu or fi implicate în anumite sentințe juridice nedrepte, date unor politicieni români, și anumite „fețe mari” europene ? Din declarațiile „prietenilor” noștri europeni nu rezultă niciun fel de dovezi palpabile referitoare la unele spețe juridice. Ori fi aceste declarații imperative superficiale pigmentate cu picături discrete de „șantaj” economic sau politic, pentru ca ei (și ea) să iasă în fața lumii „basma curată” ? Greu de spus, pentru că superficialitatea declarațiilor este surprinzătoare, dar și revoltătoare. Dincolo de aceste scenarii există cu adevărat dorința aceea externă „de a controla totul” în România ?

Prin interpuși aserviți a fost distrusă și industria românească ( care a fost declarată „fier vechi” în 1989 ?), pentru ca expansioniștii economici să-și poată extindă produsele pe piețele din România. Ce ne-a mai rămas? Ne-a rămas, cum se spune, “paradisul multinaționalelor din România ?”, construit pe mormintele industriei românești, a unor politicieni îndrăzneți și a unor oameni de afaceri autohtoni ? Cine a avut sau are curajul să concureze cu “uriașii” economiei externe, care spun că “totul este de vânzare, totul are un preț” ? Dacă din punct de vedere economic suntem “ținuți sub papucul” nesătul al unor expansioniști , acum asistăm și la tentativele discrete ale anihilării noastre treptate din punct de vedere politic și juridic ? Nimeni nu are voie să iasă din “pătrățica” impusă prin tot felul de lichele ? Cine are curajul să iasă din granițele acestui “cerc vicios” diabolic? Dacă dai dovadă “de exces de zel”, în “secunda următoare” poți fi “ghilotinat” sau aruncat în “pușcăriile” democratice ale “dictatorilor” financiari necunoscuți ? Suntem la cheremul unor „invadatori” foarte bine organizați, iar nouă nu ne rămâne decât să constatăm…sau să fim indolenți ? Noi nu ne putem „lupta” cu un dușman nevăzut, cu o „caracatiță” abilă susținută financiar din spatele cortinelor economice. „Prinde orbul, scoate-i ochii!”.

În zilele noastre asistăm la ofensiva cuceririi sistemului juridic românesc, prin intermediul unor „marionete”, care probabil se bucură de protecție, bani și Putere externă ? O parte din liderii politici români, cu adevărat patrioți, care au încercat și încearcă să susțină independența economică și politică a României au fost și sunt „dați la o parte”, au fost și sunt încarcerați sau eliminați din peisajul contemporan al frământărilor democratice. Românii inteligenți de-acasă, la câte umilințe au fost și sunt supuși de mediocrii Democrației spoiți cu „imagini” de intelectuali ? Din umbră, cu mult tact a fost conceput parcă un „sistem juridic” adecvat pentru “mazilirea” unor potențiali concurenți politici puternici ? De-aia nu trebuie schimbat sistemul juridic ?! Despre această stare de fapt nu vorbesc și nu vor să audă unii europeni ?, conectați la diverse „rețele” de cotropire și „stârpire” a identității politice, economice și juridice a unei țări. Ei vor totul ! Inclusiv aurul străbunilor noștri ? Ei nu acceptă concurența loială și „jumătățile de măsură” ! Când sunt „la strâmtoare”, Ei caută tot felul de subterfugii, ”confecționează dosare”, plătesc oameni aflați „în posturi cheie” cu scopul nemilos al anihilării “haiducilor” români, care încearcă „să scoată capul” din bălăriile democrației neloiale, pentru ca NU cumva să se stingă de tot flacăra conștiinței naționale strămoșești.

Dumitru Ţimerman