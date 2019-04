Nu sunt iluzii mari pentru anul acesta

Investițiile propuse au fost prezentate, ieri, în cadrul conferinței de la ora 12, iar apoi de la ora 14 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Satu Mare unde s-a votat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019 , în lipsa consilierilor PSD. Grupul consilierilor municipali PSD au anunțat înainte că nu vor participa la ședință deoarece vor să tragă un semnal de alarmă asupra modului în care se gestionează taxele și impozitele plătite de către sătmăreni , neavând intenția de a bloca bugetul.

Conferință de presă înainte de ședință

În cadrul conferinţei de presă, organizată de Primăria Satu Mare, au fost prezentate obiectivele pentru anul în curs. Din cauza faptului că bugetul a fost aprobat atât de târziu investițiile vor începe la fel de târziu. Câteva din obiectivele menționate sunt: extinderea iluminatului public, reabilitarea parcurilor Grădina Romei, Parcul Ufo, modernizarea bazei sportive „Dinamo”, amenajarea a nouă parcări, finalizarea tuturor parcurilor din Cartierul Micro 17, reabilitarea pasarelelor pietonale care trec peste Bulevardul Transilvania, reabilitarea termică a 5 blocuri, reabilitarea Centrului Vechi, construirea pistelor de biciclete și repararea trotuarelor. De asemenea vor avea loc lucrări de reabilitare a străzilor (bulevardul Aurel Vlaicu, bulevardul Cloșca, strada Ștefan cel Mare, bulevardul Transilvania, strada Alexiu Berinde, bulevardul Octavian Goga, strada Caișilor, strada Grădinarilor, strada Bârgăului, strada Alecu Russo.) Conducerea municipiului Satu Mare are la dispoziție în acest an 203.428.478 lei, bani cu care trebuie acoperite atât cheltuielile de funcționare, dar și investițiile propuse.

Semnal de alarmă tras de PSD

Consilierii municipali PSD din Consiliul Local al Municipiului Satu Mare nu au participat la ședința de ieri, 4 aprilie, în cadrul căreia s-a votat bugetul pe anul 2019, deoarece a fost realizat pe genunchi, fără o dezbatere reală și fără a ține cont de nevoile cetățenilor și de nevoile de dezvoltare ale municipiului Satu Mare: „Suntem total dezamăgiți și dorim să tragem un semnal de alarmă privind lipsa de dialog și lipsa de transparență a primarului Gabor Kereskenyi în ceea ce privește adoptarea bugetului municipiului Satu Mare pentru anul 2019. Deși avea timp suficient, domnul primar ne-a invitat doar la consultări de formă de pe o zi pe alta – luni 1 aprilie, pentru marți 2 aprilie – după ce bugetul a fost finalizat și lansat în consultare publică. Normal era să ne invite la consultări serioase, din timp, pe toți consilierii municipali și să stabilim împreună în urma unei dezbateri principalele priorități de dezvoltare ale municipiului Satu Mare, după care bugetul să fie supus consultării publice prin toate mijloacele posibile.

În realitate, s-a realizat o dezbatere de formă cu o parte dintre consilierii municipali, dovedind astfel că pentru primar Consiliul Local este o simplă mașină de vot de care se folosește atunci când are nevoie.



Atragem public atenția că deși bugetul pentru 2019 este mai mare față de anul trecut, suma alocată investițiilor este de doar 7% – jumătate față de 2018, iar Primăria Satu Mare este în continuare codașă la atragerea de fonduri europene așa cum o arată și infograficul pe care îl atașăm. ”Este inadmisibil și rușinos ca municipiul Satu Mare să reușească să contracteze proiecte de doar 2,9 milioane lei în 2018, iar municipii ca Baia Mare sau Zalău de 20 de ori mai mult.Satu Mare a atras doar 29 lei pe cap de locuitor, în timp ce la Oradea municipalitatea a semnat până acum contracte de finanțare în valoare de 2.968 de lei pentru fiecare locuitor, Cluj-Napoca, cu o sumă per capita de 1.293 de lei, orașele Bistrița – 772 de lei, Zalău – 668 de lei și Baia Mare – 583,5 lei.” Ca sătmăreni, nu putem spune decât că ne este rușine că Primăria Satu Mare nu poate mai mult. În acest context, cei 7 consilieri municipali PSD care reprezintă sătmărenii la fel ca și ceilalți aleşi din Consiliul Local aveau de formulat o serie de propuneri pentru maximizarea bugetului de investiții, astfel încât acesta să răspundă nevoilor cetățenilor din municipiul Satu Mare. Precizăm că intenția noastră nu este de a bloca bugetul deoarece suntem conștienți că va trece cu votul majorității UDMR-PNL, ci de a trage un semnal de alarmă asupra modului în care se gestionează taxele și impozitele plătite de către sătmăreni” – grupul consilierilor municipali.

Primarul Kereskenyi Gabor a vrut să precizeze anumite aspecte

“Este o zi importantă, ziua de 4 aprilie, pentru că în sfârșit reușim să supunem dezbaterii Consiliului Local și aprobării bugetul municipiului Satu Mare pe anul 2019. Din păcate, este un pic târziu din cauza acestui meci de ping-pong între Administrația prezidențială și Parlamentul României, dar noi totuși ne bucurăm că în sfârșit vom avea începând de astăzi bugetul cu care demarăm unele investiții importante pentru orașul nostru. Știți foarte bine pentru că în 14 februarie am afișat pe site-ul Primăriei municipiului Satu Mare raftul bugetului, mai bine zis acele sume necesare de care am fi avut nevoie atât la funcționarea serviciilor publice, la realizarea unor investiții publice, respectiv la funcționarea instituțiilor din subordinea Consiliului Local. La aceste dezbateri publice nu am primit nicio solicitare în scris, nicio propunere de modificare, nicio sugestie, mai mult decât atât, nici după transmiterea proiectului în varianta prezentată care a fost transmisă consilierilor locali joia trecută, nu am primit nicio propunere de modificare concretă din partea colegilor consilieri, ceea ce înseamnă că au înțeles situația în care ne aflăm, din păcate, așa cum am prezentat de o lună jumate, nu suntem într-o situație foarte, foarte bună, dar important este să avem totuși un buget cu care vom putea lucra. Nu pot să nu trec în revistă absența colegilor consilieri de la PSD. Sincer vă spun, am fost consilier local din 2004, am fost și deputat în Parlamentul României, unde am votat multe bugete locale, respectiv buget de stat, niciodată nu m-am întâlnit cu o astfel de reacție puerilă, cu un astfel de amatorism ieșit din comun. Mai mult decât atât, deși nu este treaba mea, putem să caracterizăm această atitudine ca o bătaie de joc, în primul rând nu la adresa executivului Primăriei sau a colegilor Consiliului Local, care sunt ba din coaliție sau și din opoziție, e o bătaie de joc la adresa propriului electorat și la adresa sătmărenilor. Vă reamintesc că Municipiul Cluj, respectiv Oradea au aprobat în consiliul local aceste documente, planul de mobilitate în 2014, dar cu toate acestea, har Domnului, am reușit să câștigăm proiecte europene în valoare de 27 milioane euro”, a spus primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Bugetul a fost votat, la fel și celelalte puncte de pe ordinea de zi

Au mai fost aprobate proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2019, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul “Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1”, precum și a cheltuielilor aferente.

Raluca Jofi