Povestea stejarului

Printre ouă roșii, cozonaci, drob , iepurași veseli și poante mai mult sau mai puțin simpatice legate de Paște și 1 Mai pe facebook am putut găsi în minivacanța asta și un subiect eco…Adică postări ale ecologiștilor virtuali care la un semn de topor au sărit ca arși că un stejar plantat în Grădina Romei cam de pe vremea școlii ardelene a fost doborât fără milă…

Am parcurs cu răbdare primele comentarii după care, sincer, am așteptat prima zi lucrătoare ca să vedem și poziția oficială a tăietorului, criminal de copaci seculari…

,,În 2017, în urma incidentului petrecut în Grădina Romei, când un copil a fost rănit, s-au reevaluat arborii care prezentau un risc pentru vizitatori. Ținând cont și de evaluările anterior făcute, respectiv a examinărilor 3D cu aparatul FAKOPP, s-a constatat că stejarul din Grădina Romei prezenta un pericol: zona de la bază arborelui era vătămată, prezenta carii, existau multiple crengi uscate, iar creanga principală era afectată.

Precizăm că s-a solicitat un punct de vedere de la Agenția de Protecție a Mediului, iar în urma adresei primite de la această instituție s-a decis tăierea arborelui. Decizia a fost luată în scopul protejării vizitatorilor.” E poziția oficială a Primăriei…Noa ne-am mai liniștit…Venea vreo furtună și ne trezeam, Doamne păzește cu stejarul peste vizitatori!