Să rămânem credincioși neamului și limbii noastre!

Mai există oameni care au păreri greșite despre români și asta… pentru că nu ne cunosc destul de bine și pentru că mai cântă cucul pe la noi! Unii ne-ar dori “fără hartă”, alții, “răstigniți”.

Neam răbdător, primul creștinat, născut în Europa sub semnul crucii, românii au știut dintotdeauna ceea ce hulitorul nu va pricepe vreodată, în ruptul capului: țara-i pentru ei pâine și apărare. Niciodată, deci, nu-și vor “negustori teritoriile”. Sunt zone din țară, în care românii au fost deromânizați și am câteodată senzația ciudată a răsturnării cuvintelor lui Eminescu: “Iar noi locului ne ținem,/ Cum am fost așa rămânem”. Noi nu vom fi nicicând “străini propriului pământ” pentru că el nu poate fi cadou, deși, în ultimul timp, în România s-a vândut pământul străinilor cu sute de hectare, știind că în alte țări pământul nu se vinde. Ce să mai amintim că în Anglia nu se vinde un centimetru pătrat de pământ, totul e concesionat pe o perioadă și se reînnoiește contractul la termen. Ori, la noi, străinii au cumpărat terenuri “cât vezi cu ochii”. Exemplu, în zona industrială a municipiului cele șapte firme cu capital străin și-au cumpărat terenul, iar cele cinci firme cu capital românesc au fost respinse voit, acestea plătindu-și datoriile anticipat, pe cei 49 de ani, intrând în împrumuturi, datorii față de bănci și menținând numărul de salariați cu toate drepturile lor. O spun deschis că am fost consilier local în perioada în care a luat ființă “zona industrială” și n-am făcut diferențe între capitalul străin și cel autohton. Acum, eu mă simt dat în lături, marginalizat la mine acasă. Asta se numește “discriminat”! Oare, era greu să facă reevaluarea terenului și să-l ofere, pentru bani, chiar mai mulţi, celor care au investit mult acolo și dau pâine locuitorilor sătmăreni? Cum pot să stau pasiv? N-am stat pasiv nici când conduceam “Olimpia“ sau ISJ, sau ca și consilier local. “Poporul suveran”, cum îl numea regretatul IPS Justinian, nu uită, deși este iertător și bun! Noi, cei de aici, suntem ridicați și căliți în legea străbună și ne apărăm țara și drepturile, credința și neamul, limba frumoasă a lui Eminescu, nu înțelegem diferențieri făcute voit de oameni care nu înțeleg responsabilitatea și trebuie să-i apese! Spunea bine Blaga că “Noi n-am venit de nicăieri, ne-am plămădit și am crescut din pământ ardelean“, aici, unde, după cuvintele lui Ion Antonescu, ca născuți și cei dintâi, “nici furturile, nici trufiile, nici trădările nu ne vor clinti”.

Și pentru că am ales citatele de mai sus, le consider potrivite momentului actual, în care domnește ura, disprețul, dușmănia, invidia și răutatea, alături de trădare, am ales pentru final un citat din Simion Bărnuțiu, un mare bărbat: ”Fost-am cu hunii, și nu ne-am făcut huni; fost-am cu avarii, și nu ne-am făcut avari; fost-am cu bulgarii și nu ne-am făcut bulgari; cu rușii, și nu ne-am făcut ruși; cu ungurii, și nu ne-am făcut unguri; cu sașii, și nu ne-am făcut nemți (…) Nu ne-am ungurit, nu ne-am rusit, nu ne-am nemțit, ci ne-am luptat pentru pământul și neamul nostru, ca să vi le lăsăm vouă, dimpreună cu limba noastră, ca și cerul sub care s-a născut. Nu vă nemțiți, nu vă unguriți nici voi; rămâneți credincioși neamului și limbii noastre!”.

Nu știu de ce, atunci când văd că se fac greșeli, unele voite, altele din nepăsare, din rea voință, mă întreb: “Oare, acolo, între cei 25 de aleși, nu există unul care să explice că nu-i bine ceva, că menirea lor este cu totul alta? Nu știu să se transpună în situația celor cărora nu li se face dreptate? Cred că și presa, suntem delăsători și lăsăm ca totul “să curgă de la sine”, că nu se observă! Oare?

Eu îi respect pe cei aleși, pentru că sunt rezultatul voinței poporului care i-a votat! Dar, sunt cazuri unde presa trebuie să dea dovadă că este o putere în stat!

Am mai scris aceste rânduri, într-o perioadă în care trebuie să fim mai buni, mai iertători, dar și mai umani! Să dea Bunul Dumnezeu să fie așa!

Teodor Curpaş