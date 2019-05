Sătmărenii, pregătiți de concediu

Sătmărenii și-au planificat, în mare măsură, vacanțele din vara acestui an. Datorită tichetelor de vacanță, majoritatea sătmărenilor aleg să-și petreacă concediul în țară. Sunt, însă, mulți sătmăreni care preferă stațiunile din străinătate.

Litoralul, pe primul loc

În această vară destinația de top a sătmărenilor este România, asta și datorită tichetelor de vacanță, potrivit reprezentanților agențiilor de turism din județul nostru. Așa cum probabil era de așteptat, pe primul loc în preferințele sătmărenilor, pentru vacanța de vară, este Litoralul Românesc al Mării Negre.

Desigur, nu toți sătmărenii vor merge la mare. Alții își vor folosi tichetele de vacanță pentru stațiunile balneare dar și în orașe precum Brașov, Sibiu sau Oradea.

Cele mai căutate stațiuni din România în această vară sunt Mamaia, Băile Felix, Sinaia, Sovata, iar dintre orașe Oradea.

Cereri substanțiale pentru vacanțe în străinătate

În ceea ce privește destinațiile din străinătate, pe primul loc este Antalya, cu zboruri directe cu plecare din Baia Mare și transport gratuit de la Satu Mare la aeroportul din Baia Mare și retur, un sejur de 7 nopți all inclusive pentru doi adulți și un copil sub 12 ani s-a vândut chiar și la 999 euro/familie cu taxe incluse la un hotel de 4* all inclusive.

Pe locurile 2 și 3 oarecum la egalitate se află Grecia și Egipt. Egipt oferă sejururi cu zboruri directe din Cluj Napoca, Oradea și Debrecen la tarife începând de la 399 euro/pers sejur de 7 nopți la un hotel de 5* all inclusive. Grecia fiind situată mai aproape de România oferă sejururi atât cu avionul cât și cu autocarul, însă nu puțini sunt cei care aleg să călătorească cu mașina proprie. Sejururile aici sunt pentru orice buzunar, de la 149 euro/pers. sejur de 10 zile cu transport autocar din Satu Mare și cazare la vilă.

Tunisia este în creștere și in acest an, recunoscută pentru plajele cu nisip fin și apa cristalină, în 2019 ocupă locul 4 in topul destinațiilor, tarifele pentru un sejur de 7 nopți all inclusive la un hotel de 4* încep de la 349 euro/pers. Bulgaria, deși în scădere în acest an, oferă cel mai bun tarif pentru sejururile cu all inclusive, un sejur de 7 nopți la hotel de 4* fără transport începe de la 199 euro/pers. în funcție de perioada dorită.

Spania, ca în fiecare an, se menține constant în jurul locului 5, cele mai căutate zone fiind Costa Brava – Barcelona, Palma de Mallorca și Tenerife. Sejururile sunt puțin mai piperate în Spania, un pachet de 7 nopți cu avion din Cluj Napoca la un hotel de 3* cu demipensiune incepe de la 599 euro/pers.

Raluca Jofi