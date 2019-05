The Strongest Man Satu Mare și-a desemnat câștigătorul în urma unor probe foarte grele

Competiția The Stongest Man a ajuns la ediția a XIX-a, fiind organizată în cadrul Zilelor Orașului Satu Mare. În competiție s-au înscris 7 sportivi din Ungaria, Slovacia, Serbia si Cehia, iar concursul a fost evaluat de doi arbitri din Slovacia și Ungaria. Cel mai tânăr participant are doar 19 ani. Din păcate, la ediția din acest an, România nu a fost reprezentată deoarece sportivul român a suferit o accidentare.

Concurenții au trebuit să își măsoare forța în cadrul primei probe, în care au avut de tras un camion de 8,5 tone, pe o distanță de 20 m, toată proba fiind cronometrată.

Cel mai rapid sportiv a tras după el camionul într-un timp record, 26 de secunde. În cadrul celei de-a doua probe, sportivii au avut de dus în spate o greutate de 350 kg pe o distanță de 20 metri, contracronometru.

Cea de-a treia probă a presupus ridicări ale unor bile mari din beton cu o greutate cuprinsă între 110 kg și 160 kg pe care sportivii au trebuit să le așeze pe un stativ înalt de 1.2 metri. Și această probă a fost câștigată de sportivul care a terminat proba în cel mai scurt timp. Cea de-a patra probă a constat în ridicarea unei mașini Dacia Logan. Autoturismul a fost parcat cu rotile din spate pe un stativ, iar concurenții au trebuit sa o ridice de cât mai multe ori într-un minut jumate.

Ultima proba s-a numit Ciocanul lui Thor, sportivii fiind provocați să ridice două ciocane de 12 kg fiecare, ținând bratele întinse lateral. Sportivul care a reușit să țină mai mult bratele ridicate a câștigat proba.

Rezultatele competiției au fost următoarele:

• locul I – Roni Kecskes (Serbia)

• locul II – Juhasz Peter (Ungaria)

• locul III – Endrei Zsolt (Ungaria)

Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Big Security, în parteneriat cu Primăria Municpiului Satu Mare.