Au trecut 25 de ani de la apariția cazinourilor online

La fel ca în domenii precum comerț, comunicare, socializare și multe altele, expansiunea continuă a internetului a influențat din plin și piața jocurilor de noroc, cazinourile online câștigând din ce în ce mai mult teren în fața celor offline.

Dacă astăzi poți accesa jocurile preferate de acasă sau de pe orice dispozitiv mobil conectat la o rețea de internet, iar Realitatea Virtuală reprezintă, cel mai probabil, ’’next level’’ în zona de gambling, haideți să vedem cum au apărut primele cazinouri online din lume, potrivit unui scurt istoric publicat pe gamblingsites.com.

Primul an de referință în istoria cazinourilor online a fost 1994, an în care a fost fondată compania Microgaming, cea care avea să lanseze ulterior primul cazino pe internet funcțional, în care se putea juca cu bani reali, The Gaming Club. Nu este însă singura companie care pretinde că a făcut primul pas în acest sens, astfel că este destul de dificil să aflăm astăzi care dintre acești pionieri ai gamblingului a fost primul cu adevărat. În orice caz, CryptoLogic este cealaltă companie considerată că ar fi lansat primul cazino online din lume, Inter Casino, brand care funcționează și în prezent.

Indiferent care dintre cele două ar fi fost prima, ambele companii au jucat un rol esențial în dezvoltarea jocurilor de noroc pe internet, Microgaming fiind și în prezent un nume important pe piața de gambling internațională.

Evident, la vremea respectivă, oferta de jocuri era destul de limitată, iar grafica jocurilor nu avea mare legătură cu cea pe care o avem la dispoziție în prezent. Cu timpul însă, odată cu dezvoltarea de noi tehnologii, numărul cazinourilor online a crescut dramatic, iar jocurile au devenit din ce în ce mai atractive. Noii clienți au început să fie întâmpinați cu bonusuri consistente, au fost dezvoltate scheme de loialitate pentru clienții existenți, au apărut primele jackpoturi progresive, sloturi din ce în ce mai spectaculoase, toate aceste aspecte contribuind la creșterea continuă a popularității cazinourilor din mediul online.

O altă bornă semnificativă în istoria gamblingului online a fost apariția cazinourilor live. Mesele de ruletă și blackjack în direct, cu dealeri live, sunt preferate de cea mai mare parte din amatorii acestor două populare jocuri (există și mese live de poker, zaruri sau baccarat, însă numărul acestora este mult mai mic) în detrimentul variantelor clasice în care un soft împărțea cărțile sau afișa numerele pe care se oprea bila ruletei. Atât la nivel de încredere, cât și datorită faptului că poți comunica, în cazul meselor live, pe chat cu dealerii sau ceilalți jucători, acestea sunt din ce în ce mai populare în ultimii ani. Ca atare, orice cazino online ce se respectă are în prezent o secțiune Live Casino, în care o parte din mese sunt disponibile non stop, iar mizele sunt pentru toate buzunarele.