Biserica din orașul Livada – la mare sărbătoare!

Un sobor de 11 preoți i-au întâmpinat pe cei 300 de credincioși ortodocși din Livada, cu invitați și fii ai localității, duminică, prima după Rusalii, la hramul “Duminica tuturor sfinților”! Un nume frumos ce adună credincioșii prin crezul fiecăruia într-un sfânt ales și, care, împreună formează o masă puternică adunată în jurul acestei frumoase, neterminate biserici.

Vorbind despre construcția bisericii, trebuie să știți că și cu trei ani în urmă am făcut emisiunea televizată printre schelele interioare, schelele pe care le-am întâlnit și acum, doar cu câțiva pași mărunți în realizarea picturii interioare a bisericii. Sigur, pentru o parohie mică numericeşte este greu să aduni bani știind cât de mult costă un metru pătrat de pictură. Ceea ce nu mi-a plăcut este atitudinea consilierilor locali privind atribuirea de bani pentru biserică. Atitudinea acestui consiliu trebuie să dea de gândit, iar alegătorii să-și facă datoria când vor fi puși în situația de a alege. Ei nu știu că în bugetul țării există capitolul “Religie” unde se introduc bani? Și la nivelul orașului Livada, credincioșii, puțini la număr, sunt contribuabili și au dreptul la o sumă, chiar mică, ştiindu-se că acolo sunt aproximativ 15 biserici, dar ortodoxia nu poate fi dată la o parte! Păcat, primarul Piricsi Arthur este un credincios fidel, hotărât să ajute, dar Consilul Local s-a dovedit infidel! Sigur, Consilul Județean poate interveni acum, spre finalul lucrărilor cu o sumă “gură de oxigen” pentru a se finaliza un lăcaș de cult atât de frumos și de necesar. Poate acolo există o comisie puternică pe lângă aleșii noștri care doresc, prin tot ceea ce fac, ca județul să prospere! În cazuri extreme, cum este acesta, Episcopia poate interveni cu un ajutor material pentru o parohie mică, dar atât de importantă din toate punctele de vedere! Așteptăm răspunsul celor trei instituții, răspuns care să dea curaj credincioșilor ortodocși din Livada! Oamenii de aici au făcut mult și părintele paroh Pop Ioan Virgil are numai cuvinte de mulțumire! Acest preot, ajutat de cei 10 prieteni care l-au însoțit la realizarea frumoasei Sfinte Liturghii, a știut să mulțumească preotului Orăștean Florin Ioan pentru felul cum a coordonat evenimentul și mai ales pentru predica de “Duminica tuturor sfinților”, o adevărată lecție de învățătură, cu trăiri sufletești și cuvinte care au avut o singură țintă direct la inimile oamenilor, care, spun sincer, am avut aceleași trăiri contopite armonios cu trăirile vorbitorului: Îl ascult mereu la biserica noastră, dar acum îl felicit pentru frumoasa predică! Sigur, a fost prezent preotul Radu Șimonca, de la Catedrala Ortodoxă din Satu Mare, preot care a trecut prin ceea ce trăiește azi părintele Pop Ioan Virgil, pe când lucra intens la biserica de la Balta Blondă, realizând acolo lucruri pe care nu le-au visat nicicând credincioșii. A fost prezent preotul Viorel Pașca, omul care a construit o biserică, lăsând credincioșilor din Curtuiuș un lăcaș de cult de toată frumusețea, iar urmașilor preoți ce vor sluji acolo, un loc de rugăciuni la care n-au visat!

La fel, preotul Pop Cornel de la biserica “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, ridicată de el și credincioșii lui, apoi au fost prezenți preoți din localitățile vecine: Nemeș Cosmin (Dumbrava) , Bliderean Olimpiu (Mujdeni), Boldan Claudiu (Petin), Albu Cristian (Sâi), Pomian Răzvan (Livada Mică), Medișan Florin (Odoreu).

Mi-a plăcut faptul că locuitorii și invitații la Sfânta Liturghie au venit îmbrăcați în haine de sărbătoare și o mare parte din ei în costume populare scoase din lada de zestre sau dulapul speciale ce poartă amintiri, datini, obiceiuri ce nu se pot uita. Interesant, acolo, în Livada, biserica și cei ce o slujesc știu ce-i disciplina, respectul pentru cei în viață, dar și pentru cei care au “plecat” dar au lăsat ceva. Așa a fost slujba de pomenire pentru înaintașul bisericii, părintele Iosif, cu o reușită slujbă de pomenire la mormântul din curtea bisericii.

Tot ce-am văzut acolo, la Livada, și tot ce veți urmări în emisiunea televizată a fost la înălțime și … felicitări, părinte Pop Ioan Virgil!

Teodor Curpaş