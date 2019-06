Foto/Video reportaj: Sfântul Anton de Padova OMUL și APROAPELE de lângă noi



Bună dimineața stimați și iubiți cititori … o dimineață a drumurilor noi într-o ediție gazetărească plină de voie bună și de informații, într-o ediție în care vom încerca să ne lăsăm gândurile bune să ne vorbească și gândind să ne înălțăm cugetul și spiritul spre o lume mai bună… să construim un timp mai drept și favorabil schimbării interioare și de ce nu un timp favorabil schimbării în bine a societății și lumii. Vom avea o ediție de suflet în care ne vom și ruga … pentru noi și pentru cei dragi, având alături de noi un distins părinte franciscan, Vicar General Episcopal al Eparhiei Greco – Catolice de Oradea, părintele Mihai Vătămănelu … Lăudat să fie Isus și bine ați venit în emisiunea noastră… ”În veci Amin! Bună ziua dumneavoastră și tuturor cititorilor care ne urmăresc”.

Eveniment de mare încărcătură spirituală petrecut la Carei

Dragi cititori, ediția de astăzi, vrea să aducă în actualitate printre altele, un eveniment de o mare încărcătură spirituală care s-a săvârșit zilele trecute, în data de 13 iunie, la Biserica Greco Catolică ”Sfântul Anton de Padova” din Carei, unde comunitatea creștină a celebrat. Sfânta Liturghie în cinstea împlinirii a 788 de ani de la trecerea în Casa Tatălui a Servului lui Dumnezeu, Sfântul Anton de Padova, eveniment organizat cum spuneam de comunitatea credincioșilor greco catolici ai Bisericii ”Sfântul Anton de Padova” în frunte cu părintele Iulian Palas.

Au fost prezente sute de persoane, zeci de preoți și protopopi, în frunte cu cei doi Vicari ai Episcopiei Greco Catolice de Oradea părintele Antoniu Chifor – Vicar cu preoții și bineînțeles, părintele Mihai Vătămănelu, preot franciscan, confrate de Ordin cu Sfântul Anton de Padova … și Vicar General Episcopal al Eparhiei Greco – Catolice de Oradea.

Sfântul Anton de Padova, lumină și exemplu pentru omenire

Părinte Mihai, Sfântul Anton de Padova poate fi numit OMUL și APROAPELE prin excelență, un exemplu demn de urmat, pentru contemporanii săi … și prin mijlocirile pe care le – a realizat de-a lungul istoriei și le duce la îndeplinire pentru fiecare dintre cei care aleargă la mijlocirea sa, este considerat de creștinii catolici și nu numai, Sfântul Minunilor.

”Da într-adevăr, în data de 13 iunie este sărbătorit Sfântul Anton de Padova, cunoscut în întreaga lume ca Sfântul Minunilor datorită nenumăratelor miracole săvârșite încă din timpul vieții. Născut în Portugalia, Sfântul Anton aparține Ordinului Franciscan, fiind proclamat sfânt de Papa Grigore al IX în anul 1232 și declarat Doctor al Bisericii în anul 1946. Trece la cele veșnice pe 13 iunie 1231 la Padova, în Italia, locul unde ajung anual sute de mii de pelerini, bolnavi, singuri, dezolați, în căutarea unui sens sau împlinirea unui vis, familii și copii pentru a se închina moaștelor aflate în Bazilica Pontificală dedicată lui”.

Fratele Anton – Papa Francisc oameni ai dialogului interuman între și pentru oameni

Părinte, am trăit zile binecuvântate de Dumnezeu, în care România și poporul român a primit vizita celui de – al doilea Suveran Pontif în exercițiu, la distanță de 20 de ani. Zile frumoase, pline de o încărcătură spirituală deosebită. Putem face o paralelă între Papa Francisc – Sfântul Francisc de Assisi – Anton de Padova ? ”Papa Francisc, primul succesor al Sfântului Petru din lume care și-a ales un nume franciscan, se referă adesea la tema întâlnirii cu celălalt și am fost inspirat anul acesta de aniversarea a două întâlniri semnificative: cea din anul 1219, a fratelui Francisc de Assisi cu Sultanul Egiptului la Damietta și în același an … cea a călugărului augustinian Fernando … cu frații Conventuali Minori din Coimbra … e vorba desigur de Sfântul Anton.

Pentru amândoi a existat o descoperire aventuroasă a celuilalt, care nu este niciodată la fel ca mine, dar mă surprinde prin diversitatea sa și-mi deschide o perspectivă de viață nouă, neașteptată.

Cine este celălalt pentru Sfântul Anton de Padova?

”Este musulmanul, ereticul, cel sărac, puternicul, străinul … CREAȚIA. Cu Sfântul Anton și prin mijlocirea sa, vedem că musulmanul, ereticul, păcătosul, săracul, cel puternic, străinul … poate fi dușman … sau oaspete. Între cei doi termeni există o diferență substanțială care marchează izvorul unui stil, prin care întâlnirea cu celălalt poate fi marcată de frică, neîncredere, indiferență … sau mai degrabă de conștiința că suntem toți frați, responsabili în continuare unul pentru celălalt, pentru că suntem fii ai unui Unic Tată – Celălalt. Astăzi Sfântul Anton, aș putea spune, ne amintește anumite lucruri:

Celălalt este musulmanul …

După Frații Minori Conventuali, el s-a întâlnit cu musulmanii din Maroc, la care s-a dus în misiune urmând pașii primilor martiri franciscani, dorea să moară și el martir pentru credința sa, Pentru el a fost limpede mandatul Sfântului Francisc de Assisi încredințat călugărilor franciscani.

Celălalt este ereticul

Făcând o actualizare de situație putem să spunem că și între noi, cei care nu sunt de o credință cu noi, încă unii îi numesc eretici. Sfântul Anton fiind un predicator învățat și priceput, este trimis de Papă către cei din interiorul Bisericii care interpretează Evanghelia într-un mod contrar Doctrinei Catolice.

Este devotat metodei dialogului, care deși nu-i deloc ușoară … este necesară. Dialogul pentru Sfântul Anton este o sarcină și o disciplină; având la bază evitarea capcanei mortale a dorinței de a-ți impune convingerile față de interlocutor, încercând în același timp de a se găsi un bine comun și un spațiu spre un bine comun … dintre mine și celălalt.

Celălalt este păcătosul…

care pentru Sfântul Anton comite orice fel de răutate și astfel compromite sau pierde imaginea și asemănarea cu Dumnezeu, îndepărtându-se de El. Sacramentul Mărturisirii, sau al Spovezii, este calea de a împăca Omul cu conștiința sa și cu Domnul Vieții, cerând iertare lui Dumnezeu … cerând mai întâi iertare aproapelui. Este ușa Paradisului spune Sfântul Petru, pentru că prin Mărturisire, adică recunoscându-mi vina înaintea lui Dumnezeu, penitentul este condus să sărute picioarele, mâinile, Fața Părintelui Ceresc … Dumnezeu Tatăl nostru.

Celălalt este săracul …

săracul cel lipsit de hrană sau mângâiere, prizonierul, cel care suferă, cel înfometat, datornicul. ”Fără bunurile materiale – scrie Sfântul Anton – Domnul îl consolează cu bunurile Sale. El transformă pustiirea sărăciei … în deliciile unei intimei blândețe.

Celălalt este creația și natura…

Sfântul Anton de Padova nu vede o lume care să fie exploatată, cum din păcate se întâmplă astăzi. El vede plantele și animalele, ba chiar și fenomenele cosmice sau alți indicatori naturali, ca un deget îndreptat către Absolutul lui Dumnezeu … toate ne vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Științele naturii cum ar fi Fizica și Medicina, intră în meditațiile sale … era preocupat de acestea … ca prilej pentru a vorbi despre Hristos, pentru el știința este o expresie a umanității deschise spre infinit; nu întâmplător la Padova se deschide prima universitate din Europa.

Celălalt este bogatul lacom…

omul puternic, violent, ecleziastul corupt. Sfântul din Padova, nobil și bogat după origine, dar devenit sărac prin alegerea de a urma Școala Sfântului Francisc, se străduiește să transforme discordia în pacea fraternă, a corecta obiceiurile religioase lumești, de a întoarce ceea ce a fost luat cu violență pentru a restabili libertatea prizonierilor.

În sfârșit Celălalt este pelerinul…

migrantul și străinul. Sfântul Anton însuși este un pelerin. Sosirea în Italia pe coastele siciliene, nu corespunde planurilor și proiectelor sale, are altă destinație … în schimb corespunde Providenței lui Dumnezeu și ceea ce în ochii oamenilor pare a fi o pierdere, în ochii lui Dumnezeu este un Har, o suflare a vieții noi: ce ar fi Sfântul Anton fără Padova … și ce ar fi orașul Padova fără acest pelerin?

Ne aflăm la sfârșit de ediție stimați cititori … o ediție de weekend în care am încercat să intrăm în înțelesul câtorva taine dumnezeiești și să răspundem … cât ne-a permis spațiul jurnalistic … privind fără pătimire la provocări ale timpurilor actuale. Îi mulțumesc Sfântului Anton de Padova, invitatului nostru nevăzut dar principal și omniprezent, putem spune în viața de credință a creștinilor, care se roagă la el în fiecare zi, părintelui Mihai Vătănănelu, Vicar General Episcopal al Eparhiei Greco – Catolice de Oradea, pentru participarea la acest dialog de suflet … și nu în ultimul rând, Florăriei ”Bellis” din Satu Mare, partener oficial al acestui demers jurnalistic și vom închide această ediție prin câteva cuvinte care cred că ne-ar putea ajuta în formarea unui final și început de drum al întâlnirii noastre cu Dumnezeu: ”Sfântul Minunilor numit cu dor / o Sfinte Antoane dă-ne ajutor!

Valeriu IOAN