Polițiști din șase state europene, în vizită de studiu la Satu Mare pentru combaterea drogurilor

O vizită de studiu la care au participat polițiști din cadrul a 6 state europene a avut loc miercuri, 26 iunie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. Acțiunea face parte dion proiectul “Întărirea capacității serviciilor în combaterea traficului de droguri la nivel european”.

La data de 26 iunie a.c., a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare o vizită de studiu la care au participat pe lângă polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și ai Inspectoratului General al Poliției Române și polițiști din cadrul structurilor de poliție și poliție de frontieră din cadrul Inspectoratelor Generale din Polonia, Spania, Bulgaria, Estonia și Germania.

Această vizită de studiu și lucru a avut loc în cadrul unui Proiect European intitulat “Enhancing capacity of services to combat drug trafficking at the European level” – “Întărirea capacității serviciilor în combaterea traficului de droguri la nivel european”, în care pe lângă structurile de poliție din cele 5 state europene menționate anterior este partener și Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

După prezentările făcute de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare și concluziile prezentate de către managerii de proiect, comisar șef de poliție Sorin Daniel Stan, Șeful Inspectoratului, comisar șef de poliție Oneț Ioan, adjunct al șefului inspectoratului, coordonatorul proiectului din Polonia, locotenent Ewa Osuch-Horodecka de la Comandamentul Regional de Poliție din Lublin și ceilalți reprezentanți ai polițiilor partenere participante au apreciat modul de organizare și derulare a activităților de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare în cadrul proiectului ca fiind un model de bune practici care se pot aplica și în țările partenere. Obiectivele participării în proiect vizează, în special, pregătirea polițiștilor din structurile operative în ceea ce privește prima intervenție la incidentele sesizate cu trafic și consum de droguri (clasificarea incidentului, securizarea locului faptei, luarea primelor măsuri până la sosirea echipelor specializate, etc.). De asemenea în cadrul proiectului sunt prevăzute sesiuni de pregătire teoretică și practică, în țările implicate în proiect și vizite de studiu la sediile unităților implicate, ale delegațiilor din statele participante la proiect, astfel că până în acest moment polițiștii sătmăreni au participat, de la începutul anului și până în prezent, la astfel de ședințe în Polonia, Spania și Bulgaria, urmând să participe până la finele anului și în Estonia, Germania și la un workshop care va avea loc în Polonia.

Cristian Stan