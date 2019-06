Primarul şi preotul din Beltiug – la unison!

Două nume ce se rostogolesc pe buzele locuitorilor din Beltiug, cu ocazia marilor sărbători: Bartok Gurzău Ioan şi preot Adrian Ghilea. Ştiam, de când i-am cunoscut, că, dacă se poate spune, sunt pe aceeaşi lungime de undă, adică: gândesc sănătos ceea ce fac, gândesc pentru oameni, pentru generaţiile ce se perindă sub privirile lor şi… aş putea spune, fără greşeală, sub îndemnurile lor, cu ajutorul lor spiritual şi material.

Am realizat, în urmă cu câteva zile, emisiuni televizate cu amândoi: la “ Oameni şi fapte” şi la “Glasul bisericii”, emisiuni care au lăsat marelui public o impresie deosebită. Primarul, cu nume de rezonanţă în judeţul nostru, economistul Bartok, a demonstrat că are o gândire economică bazată pe şcoală serioasă şi pe o experienţă pe care o foloseşte cu folos pentru colectivitatea care l-a ales şi-l va alege şi de acum înainte. Interesant, acest primar nu vorbeşte despre el, ci despre echipa sa din Primărie, despre Consiliul Local, despre oamenii harnici de pe raza comunei, despre bucuriile cetăţenilor, dar şi despre neîmpliniri. În comună a ajuns ca din peste 200 de dosare cu ajutor social, să mai aibă aproape 80, prin încadrarea lor în muncă şi antrenarea familiilor în a obţine salarii prin încadrarea în diverse locuri ce li se potrivesc. Şi cei care lucrează afară s-au întors şi şi-au refăcut casele sau au construit altele noi, chiar cu gust. În numai doi ani comuna va avea drumuri asfaltate 99.9%, iar canalizarea, atât de necesară, încheiată. Se laudă, pe bună dreptate, cu reuşitele colaborări cu comune din alte ţări, cu maşinile impecabile primite pentru pompieri, din care una cumpărată cu bani “mărunţi”. Câtă bucurie pe acest primar când reuşeşte să ducă la bun sfârşit lucruri promise cetăţenilor, pe care-i iubeşte şi-i laudă pe drept cuvânt! Aşteaptă acum să aprobe guvernul modalitatea de a finaliza un obiectiv atât de important pentru judeţ, “Băile Beltiugului”. La Beltiug am văzut delegaţii consistente din diferite ţări, venite cu majorete, cu fanfara lor, cu dansuri, cu porturi populare specifice, cu cadouri şi cu frumoase cuvinte de mulţumire şi apreciere.



Bugetul comunei este sub aşteptările primarului, dar a primit un ajutor financiar, “o gură de aer”, de la Consiliul Judeţean, pentru care primarul le-a mulţumit în emisiune. O facem şi noi! Acolo, în comuna Beltiug totul este sub control, începând cu renovarea grădiniţei, grija pentru unităţile şcolare, pentru biserici, pentru întreprinzători, pentru oamenii ce aduc fală şi mândrie comunei, mai ales pentru zona viticolă cu 6-7 mari producători de vinuri, cunoscuţi în ţară şi multe ţări, sau cei care lucrează pământurile oamenilor şi se achită cu seriozitate şi punctualitate, fără a exista reclamaţii.

Cam în felul acesta pot vorbi de noul preot din Beltiug, părintele Adrian Ghilea, omul care realizează reuşita “Şcoală de vară” cu copiii de acolo, făcând cu ei tot felul de activităţi: cele sportive, culturale şi chiar icoane realizate pe lemn, apoi pelerinaj la mănăstiri, discuţii cu ei şi cu părinţii. Toate acestea cu sprijinul directoarei şcolii şi mai ales al primarului Bartok, omul de bază, iubitor de copii şi iniţiator de activităţi reuşite, educative, cu “bătaie lungă!”. Mi-a plăcut expresia folosită de preotul Adrian: “Toţi suntem copiii lui Dumnezeu!”, cu explicaţiile necesare şi atât de utile nouă, tuturor, indiferent de vârstă! E fericit părintele că reuşeşte să realizeze reparaţiile exterioare la Sfânta Biserică şi treptat le va face şi pe cele interioare, pentru o biserică pe care o merită credincioşii de acolo!



Rar să întâlneşti o colaborare atât de reuşită între primar şi preot! Cred că părintele paroh Adrian nu regretă că a venit la Beltiug, iar P.S. Iustin se bucură, desigur, de rezultatele acestei dăruiri pentru masa de credincioşi. O va face, în curând, P.S. Timotei, care vede într-un timp destul de scurt toate parohiile din judeţ. Doamne, ce oameni minunaţi are Episcopia noastră! Nu cred să existe alta cu atâtea realizări! Nu ştiu cum, dar Beltiugul are, poate, cea mai puternică bibliotecă, cu o bibliotecară ce colaborează cu şcoala excelent, cu biserica la fel şi iniţiază şi organizează activităţi de toată lauda. Există în faţa bibliotecii un bust aparte, al unei personalităţi ce nu poate fi dată uitării şi se realizează acest lucru prin activităţi de care am vorbit. Vă invit să urmăriţi pe NVTV cele două emisiuni televizate! Felicitări domnule primar Bartok Gurzău Ioan şi preotului Adrian Ghilea!

Teodor Curpaş