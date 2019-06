Sătmărenii, martori la vizita istorică a Papei Francisc în România

După încleștările electorale din ultima vreme , după valul de răutate și ură aruncat în mediul virtual , și nu numai, în care nu se mai înțelegea frate cu frate și soră cu soră, România parcă avea nevoie de un moment zero. De un declic care să ne reamintească totuși că nu suntem decât niște trecători pe pământ și că până la urmă iubirea, dragostea, înțelegerea și toleranța ar trebui să ne caracterizeze ca oameni, ca moștenitori ai Grădinii Maicii Domnului, așa cum minunat a numit Papa Ioan Paul al II-lea România noastră.

Iar acest moment a venit la timp.Un weekend cu Papa Francisc în România! Un sfârșit de săptămână cu PAPA… chiar dacă nu ne-a rezolvat toate problemele, nu ne-a crescut PIB-ul sau nu a construit autostrăzi, spitale sau școli , nu ne-a mutat wc-urile din fundul curții și nici măcar nu ne-a scăpat de corupți și corupție, dar poate ce e mai important… ne-a dat altceva, poate mai important: ne-a făcut să ne redescoperit umanitatea. ospitalitatea. toleranța. A creat punți ca niște autostrăzi de suflet între Țara Românească-București, Transilvania-Șumuleu Ciuc și Moldova-Iași. Și ieri, la final, ne-a reamintit că-n inima României avem și noi Blajul… această mică Romă a noastră.



Sătmărenii, la fel cum au făcut-o și acum 20 de ani la vizita Papei Ioan Paul la București , au pornit și acum în număr mare în pelerinaj. Am zice că au fost sute, poate mii, e greu de făcut un calcul căci pe lângă listele oficiale de la parohiile Romano sau Greco Catolice din Sătmar mulți sătmăreni au fost pelerini pe cont propriu. Unii care și-au rezervat de la începutul anului cazare la Iași, Blaj sau prin jurul Șumuleu Ciucului. Impresionante au fost imaginile postate de sătmăreni pe facebook…Unii au stat ore bune în ploaie, alții au așteptat de la distanță un semn de la Papa. Cu toții însă au povestit că au trăit un moment unic în viața lor.

Haine din Sătmar purtate de Papa Francisc la slujba de la Șumuleu

Peste 100.000 de persoane din întreaga lume au venit să participe, sâmbătă, la Sfânta Liturghie oficiată de Papa Francisc la sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, acolo unde în fiecare an, se desfăşoară cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est. La Liturghia de ieri de la Șumuleu Ciuc, Suveranul Pontif a purtat veșmântul creat de artista din Satu Mare, Cristina Sabău-Trifu.



Veșmântul pe care Papa Francisc l –a purtat sâmbătă conține mai multe simboluri, pe partea din spate a veșmântului aflându-se logoul vizitei Papei în România. Simbolurile și decorațiunile de pe veșmântul Papei au fost realizate manual de către artista, care a combinat mătase cu fir auriu și cu țesături colorate.

Artista a declarat că veșmântul conține armonia, căldura și pacea pe care le transmite Papa, dar conține și câteva motive de spini ce simbolizează sacrificiul oamenilor pentru credință. Pe lângă veșmântul Papei, artista din Satu Mare a confecționat și hainele episcopilor și preoților pentru Sfânta Liturghie din data de 1 iunie.



Papa Francisc s-a aflat în vizită în România în perioada 31 mai – 2 iunie. Suveranul Pontif s-a aflat pentru o zi la București, iar sâmbătă, la Șumuleu Ciuc, a oficiat Sfânta Liturghie, iar într-un final s-a deplasat la Iași, acolo unde s-a întâlnit cu tinerii. În 2 iunie, Papa Francisc a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, ritul sacru desfășurându-se pe Câmpia Libertății de la Blaj.

S-a întâlnit cu iezuiții din Satu Mare

Papa Francisc s-a întâlnit vineri, în cadrul primei zile a vizitei sale la București, cu iezuiții din România, inclusiv cu cei din județul Satu Mare, respectiv Iulian Budău SJ și Mihai Orban SJ.



Sfântul Părinte s-a întâlnit cu comunitatea iezuiților din țară, după celebrarea euharistică de la Catedrala Sfântul Iosif din București. Înainte de cină, timp de aproximativ o oră, așa cum se întâmplă adesea în timpul călătoriilor apostolice, el şi-a întâlnit confrații iezuiți care activează în România.

În total au fost 22 de iezuiți, dintre care 14 au fost români. Papa Francisc este primul Suveran Pontif ales din rândul iezuiţilor, un ordin religios al Bisericii Catolice, care şi-a dedicat existenţa propovăduirii catolicismului pe noile continente şi încurajării educaţiei şi justiţiei sociale în lume.

Papa a oferit Trandafirul de Aur

Suveranul Pontif a oferit, sâmbătă, Trandafirul de Aur Sanctuarului Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc, unul dintre cele mai vechi şi mai nobile daruri pe care Suveranii Pontifi le fac marilor sanctuare ale lumii.

Suveranul Pontif a aşezat Trandafirul de Aur la picioarele statuii făcătoare de minuni a Fecioarei Maria.

Papa Francisc a oferit Sanctuarului marian de la Şumuleu Ciuc un trandafir din aur, aşa cum face în toate locurile mari de pelerinaj dedicate Fecioarei Maria. La ceremoniile de la Sanctuarul marian de la Șumuleu Ciuc, unde Papa a oficiat Sfânta Liturghie, au luat parte aproximativ 100.000 de oameni.

Până în 1922, un astfel de trandafir se oferea şi unei persoane pe care Sfântul Părinte o respecta în mod deosebit, dar, de atunci, acest dar se face doar acelor locuri de pelerinaj dedicate Fecioarei Maria.

Cu ce rămânem…

E luni… și începem o nouă săptămână… sincer n-am vrea să ne trezim din momentele minunate trăite alături de Papa Francisc … am vrea ca România și românii chiar să înțeleagă ceva din aceste simboluri…Iar peste vorbele Suveranului Pontif să nu trecem rapid.



Papa Francisc ne-a spus sincer că în vizita sa a realizat că, într-adevăr, România este „Grădina Maicii Domnului” pentru că ea este o mamă care cultivă visurile fiilor, care le păzește speranțele, care aduce bucuria în casă. “Este o Mamă duioasă și concretă, care are grijă de noi. Voi sunteți comunitatea vie și înfloritoare, plină de speranță, pe care o putem oferi Mamei. Ei să-i consacrăm viitorul tinerilor, al familiilor și al Bisericii”.

De asemenea, Suveranul Pontif a spus că “toţi înflorim când ne simţim iubiţi” şi că “fericirea noastră personală se realizează făcându-i fericiţi pe ceilalţi”, iar “credinţa nu se transmite doar prin cuvinte, dar şi prin gesturi, priviri, mângâieri ca acelea ale mamelor și bunicilor noastre”. N-aș încheia precum preotul în predică cu deja clasicul: ”Să facem astfel ca…amin…!” ci doar aș aminti… să nu lăsam acest pelerinaj să treacă pe lângă noi și să nu-l considerăm ca pe un city-break reușit. Dacă toți am crede cu-adevărat că trăim în Grădina Maicii Domnului poate am începe s-o respectăm mai mult. Și nu am abandona-o … și nu ne-am bate joc de ea.

Florin Mureşan