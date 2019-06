ATENȚIE doamnelor și domnișoarelor! Variante moderne de integrare a fustelor în ținutele de vară

Fustele si rochiile sunt expresia feminitatii, iar anotimpurile cu temperaturi ridicate sunt cele in care domnisoarele si doamnele aleg sa le poarte in diferite combinatii stilistice, atat la bioru, cat si la evenimentele la care sunt invitate. Care sunt insa modelele de fusta dama care merita sa intre in garderoba anul acesta? Pasionatele de moda cunosc deja cat de dificil este uneori sa aleaga hainele care sa completeze garderoba, motiv pentru care se pot orienta in functie de cateva criterii de baza si le pot comanda de pe Mahoni.ro

Ghid util pentru selectarea fustelor

Crearea unor tinute deosebite, confortabile si potrivite contextului nu este intotdeauna o sarcina usoara, insa cand piesele vestimentare sunt alese corect, procesul este mult mai placut.

Alegerea fustei in functie de model

Varietatea modelelor permite ca fiecare femeie sa poata purta fusta potrivita siluetei, conform proportiilor si trasaturilor acesteia. Stilul vestimentar preponderent va dicta si elementele adaugate garderobei. Pentru femeile care se imbraca elegant, locul de munca impunandu-le tinute office, cele mai potrivite fuste sunt cele conice, fustele midi sau cele in “A”.

Daca domeniul de lucru este unul creativ sau doar mai permisiv privind codul vestimentar, fustele pot fi si dintre cele lungi, mini in “A” sau modele asimetrice, extrem de purtate in ultimii ani.

Marimea potrivita

Marimile fustelor difera de la tip la altul si de la un brand la altul. Inainte de plasarea comenzii, este extrem de important sa fie luate masurile si ulterior, sa fie comparate cu informatiile de pe site-ul de achizitie, la descrierea articolului preferat.

Culoare

Culorile selectate vor fi, in mod evident, culorile preferate, dar se poate tine cont si de tendintele momentului. o varianta moderna este optiunea de a cumpara fuste cu imprimeu animal sau floral.

Combinatii inedite pentru purtarea fustelor conform contextului

Tinute de zi si tinute de ocazie

Stilizarea unui outfit este determinata de piesa cheie de la care porneste ideea de tinuta. In acest caz, fusta aleasa va influenta restul elementelor adaugate. Avantajul principal al modelelor actuale este faptul ca, in functie de accesorizare, o fusta poate fi purtata in mai multe contexte.

Spre exemplu, o fusta animal print tip creion poate fi purtata intr-o tinuta casual, cu un trenci si o pereche de pantofi cu toc bloc. Aceeasi fusta, de data aceasta cu o pereche de stiletto din piele lacuita si un top spectaculos, poate fi o tinuta perfect pentru un eveniment de seara.

Tinutele office

Daca in timpul liber, pentru tinutele purtate ziua sau pentru cele festive, fustele pot fi purtate dupa bunul plac, nu este la fel si in cazul tinutele pentru birou. In mod evident, doamnele pot alege orice doresc, atat timp cat respecta restrictiile codului vestimentar impus de cadrul de lucru.

Astfel, mai mult decat pentru alte tinute, pentru cele office se vor respecta urmatoarele reguli: