VIDEO/FOTO. ÎNFIORĂTOR. Șoferul vinovat de producerea ACCIDENTULUI MORTAL circula pe CONTRASENS



Cercetările și concluziile trase de polițiștii în cazul accidentului mortal din această dimineață de la Valea Seacă susțin că șoferul vinovat de producerea tragediei circula pe constrasens.



”In aceasta dimineața, la ora 07.17, am fost sesizați ca in localitatea Valea Seaca, pe DJ 109M, a avut loc un eveniment rutier. Un conducator auto de 28 de ani, din loc. Batarci, pe fondul circulației pe contrasens, a intrat in coliziune cu un auto condus de un bărbat, de 49 de ani, din loc. Bocicău.

In urma impactului, din păcate, a decedat șoferul de 49 de ani.

De asemenea, un npasager de 46 de ani, care se afla in primul auto menționat, a suferit răni fparte grave, având un braț ambutat în urma impactului. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș.



Au suferit răni ușoare șoferul de 28 de ani și un alt pasager de 38 de ani care se afla cu acesta in auto.

In cauza s-a întocmit dosar penal și se fac cercetări pt a se stabili toate împrejurările in care a avut loc accidentul rutier”, se arată într-o cuminicare făcută de IPJ Satu Mare.

