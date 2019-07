FOTO-VIDEO-REPORTAJ în exclusivitate cu Afdam și Cfaim în vacanță la AQUA PRESIDENT

”Sunteți pregătiți de Party?” ”Daaaaaaaaaaaaaaaaa!” ”10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 … să înceapă petrecerea!…” Bună ziua stimați cititori și bine ne revedem în plină vacanță de vară. După emoțiile consumării Examenului Național și a ”înfricoșătorului” Bacalaureat, ne aflăm în plină vacanță a elevilor și studenților, iar așteptatele concedii vin să întregească atmosfera de distracție totală de aici din Aqua ”President” din Băile Felix. Suntem Afdam … și Cfaim nelipsiții dumneavoastră prieteni de vacanță de la Agenția Națională de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” și ne aflăm în a doua zi a maratonului gazetăresc, simțindu-ne din ce în ce mai mult ca niște copii în vacanța mare. De fapt Afdame … știi că cel mai bun remediu pentru a ne păstra sănătatea, în toată plenitudinea ei, este acela de a fi copii la toate vârstele biologice … Așa este Cfaime și mă bucur că ne aflăm de câteva zile bune într-un loc COOL … folosind un limbaj propriu tinerilor din zilele noastre. Îl avem alături de noi pe domnul Dumitru Fechete, Manager General al Complexului Turistic ”President”. Bună ziua încă odată domnule Fechete … mulțumim că ne-ați acceptat colaborarea și vrem să vă destăinuim faptul că ne simțim formidabil la dumneavoastră … ”Bună ziua … mă bucur să vă avem ca oaspeți și mai ales faptul că ne facilitați comunicarea cu cititorii publicațiilor dumneavoastră.”

O Casă Mare locuită de oameni buni

”Încă odată – bine ați revenit la noi! – bucurându-ne pentru faptul ca ați ales să ne fiți oaspeți … Vă spuneam zilele trecute că vă aflați în Complexul ”PRESIDENT”, care în acest moment are 182 de camere, împărțite pe trei corpuri de clădire: Hotelul President unde suntem axați și ne adresăm în mod special persoanelor care vin la tratament și relaxare. În cadrul acestui hotel funcționează și un centru de sănătate, coordonat de doctorul Moraru unde avem toate gamele de tratament balnear, fiind în jur de 28 de proceduri medicale pe care le putem face, în cadrul Centrului de Sănătate”.

”… fiecare bazin din Aqua are o anumită tematică, nu sunt doar niște bazine cu apă în care stai și pierzi vremea (Dumitru Fechete – Manager Hotelurile ”PRESIDENT & Aqua Park resort” – Băile Felix )

Al doilea corp de clădire care funcționează în cadrul Complexului President este ”Aqua President”, unde avem 28 de camere conectate cu Aqua Park-ul. Acolo ne adresăm în primul rând familiilor cu copii, care vin pentru distracție și agrement. Camerele sunt spațioase, accesul este facilitat și inclus în Aqua Park, unde clienții cazați și nu numai cei cazați, ci și cei care vin din stațiune, trebuie să știți că dăm acces și clienților cazați la pensiunile și la hotelurile din jur, au acces la foarte multe facilități printre care: 2 tobogane interioare; 6 tobogane exterioare; saune; jacuzzi … practic fiecare bazin din Aqua are o anumită tematică, nu sunt doar niște bazine cu apă în care stai și pierzi vremea … avem jacuzzi-ul cu aer în jet; jacuzzi-ul cu jeturi de apă; bazine cu vârtej; bazin cu valuri; bazine pentru copii … deci fiecare bazin are o anumită tematică”.

De la baie … la mâncare

”Tot aici funcționează cabinete de masaj cu servicii foarte bune, dar și un restaurant în regim de autoservire care deservește clienții din Aqua Parc, iar la Etajul 1 al hotelului, avem restaurantul care deservește clienții cazați …” Afdame … cer legătura pentru că mă aflu în restaurantul Hotelului Aqua, de unde ne – au venit multe semnale pozitive privind modul de servire și de gradul de respect pe care angajații de aici îl manifestă față de clienți. Îl am în fața mea pe managerul restaurantului … ”Bună ziua … mă numesc Șandrău Alexandru și sunt Managerul Restaurantului ”Aqua President” … Găzduim oaspeții care sunt cazați la noi, atât din Hotelul ”Aqua President”, cât și din Hotelul ”President SPA”.

”Da într-adevăr vin semnale pozitive de acolo, e o echipă tânără coordonată de Alex Șandrău, care deși tineri sunt oameni serioși, fac servicii de foarte bună calitate și practic lucrul acesta mă bucură pentru că clienții sunt mulțumiți și până la urmă lucrăm în industria ospitalității și asta trebuie să facem”. (Dumitru Fechete – Manager Hotelurile ”PRESIDENT & Aqua Park resort” – Băile Felix)

”Ambele unități de cazare servesc masa în restaurant, dispunem de o capacitate de 140 de persoane și servim mesele sub formă de bufet suedez: micul dejun, prânzul și cina. Cei care sunt cazați în regim de mic dejun inclus, pot servi celelalte mese din lista de meniu, același regim fiind posibil și pentru turiștii cazați în Băile Felix. Totodată la masa de amiază, punem la dispoziția oaspeților noștri mai multe tipuri de ciorbă”.

”Pentru masa de astăzi am pregătit, ciorbă țărănească cu văcuță și ciorbă cu afumătură; masa caldă formată din mai multe tipuri de garnitură: cartofi, piure, legume la tigaie, mămăliguța, alături din preparate din carne: ruladă de porc ”President”, Escalop Zingara, peștele nelipsit la fiecare masă, legumele la tigaie, cârnăciorul, ostropelul de pui, friptura de vită, acompaniată de un sos de piper verde, salatele nelipsite și bineînțeles … desertul. Poftă Bună și vă așteptăm pe la noi!” (Alex Șandrău – Manager Restaurant Aqua President SPA)

Preparând ”Mușchiuleț de porc în mantie de verdețuri”

Doamnelor și domnilor, noi Afdam și Cfaim … avem marea bucurie de a marca în exclusivitate un moment important pentru buna dispoziție gastronomică a omenirii. Ne aflăm în exclusivitate în bucătăria Restaurantului ”Aqua President SPA” și-l avem în fața microfonului pe un Maestru al bucătăriei ardelenești … Bună ziua … ce ne veți pregăti pentru azi? ”Bună ziua … mă numesc Alexandru Șandrău, sunt Chef Bucătar la Restaurantul ”Aqua President SPA” … și pentru ziua de azi vă voi pregăti:

”Mușchiuleț de porc în mantie de verdețuri”

Avem nevoie de 220 de grame de mușchi de porc crud, care se brezează pe ambele părți până prinde o crustă rozalie, introducându-se la cuptor pentru 8 min. la 175º. Se scoate din cuptor și se lasă 10 minute la răcire, timp în care vom prepara crusta de verdețuri.

Pentru aceasta avem nevoie de două legături de pătrunjel; mentă – o legătură, la care adăugăm câteva fire de busuioc. Pentru preparare, se amestecă compoziția cu blenderul, adăugând în compoziție 100 de grame de parmezan, după care, mușchiulețul scos din cuptor se învârte în pasta de verdețuri și se lasă la răcit timp de 5 minute.

Pentru prepararea cartofului, se alege un cartof mare care se secționează în două părți (longitudinal), se pune la cuptor până se coace …apoi se presară 50 grame de parmezan –. și se stropește produsul cu ulei de măsline; după care se introduce produsul la cuptor câteva minute până prinde crustă.

Pentru prepararea ciupercilor avem nevoie de 100 de grame de ciuperci gălbiori – chinezești, se trag în tigaie timp de 1-2 minute, adăugându-se 10 mililitri ulei de măsline și 10 grame de unt până se înmoaie. Apoi se presară sare, piper alb, usturoi și pătrunjel, pregătindu-ne între timp pentru prepararea sosului de iaurt grecesc.

Pentru prepararea sosului avem nevoie de 50 de grame de iaurt grecesc, adăugând usturoi și maioneză, după gust.

Pentru decorarea produsului se adaugă pe farfurie: toping, oțet balsamic, germeni de ridichi, lucernă sfeclă, coacăze roșii – negre și roșii Chery.

POFTĂ BUNĂ!

După atâta Artă Culinară Marca ”President” Mărturisesc Cfaime că mă simt tare, tare pornit spre somnic … că vorba aceea: fie omul cât de mic / după masă doarme – un pic! … Lasă Afdame c-o să dormim buștean la noapte … și până la urmă o viață avem … și pe aceea s-o dormim? Uite lângă mine se află domnul Fechete … gazda noastră … Mulțumim pentru masă, o masă gustoasă și servită la cele mai înalte standarde. Apropo … am văzut în restaurant mulți tineri. Aveți angajați și elevi sezonieri? ”Cei care lucrează la restaurant sunt angajați permanenți … În Aqua Parc pe lângă angajații permanenți avem și sezonieri elevi, studenți … elevi de la liceele de specialitate, care pe lângă că vin și câștigă niște bani dobândesc și o experiență care le va fi utilă și pe mai departe. Avem o colaborare cu cei de la Liceul Economic ”Partenie Cosma” din Oradea, unde am găsit foarte multă înțelegere din partea direcțiunii și a cadrelor didactice, având semnat un protocol cu ei, prin care oferim posibilitatea ca elevii care sunt la specialitățile Alimentație Publică și Turism să poată face stagiul de practică în cadrul complexului nostru, iar celor care vin la practică și sunt serioși le oferim oportunitatea de a lucra pe perioada vacanței, pentru a câștiga niște bani și pentru a-și dobândi experiență”.

It’s time to tea my friend! Este timpul pentru o binemeritată odihnă de îmbăiere … stimați cititori și ascultători. O să ne revedem în curând pentru o nouă sesiune de transmisii în direct, interviuri și relatări din apele piscinelor și toboganelor de la Complexul Turistic ”President” … și poate că de ce nu … o să ne vedem pe aici prin zonă. Până data viitoare … să fim fericiți și liberi!

Valeriu Ioan