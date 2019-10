ACCIDENT GRAV în județ. Trei persoane, transportate la SPITAL

”Azi, in jurul orei 08.10 am fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, in afara localității Piscolt, spre municipiul Oradea.

Din primele date se pare ca o șoferița, de 54 de ani, din Tasnad, nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stânga intrând in coliziune cu un auto care se afla in depășirea acesteia, condus de un tânăr de 26 de ani din Piscolt.

In urma evenimentului rutier au fost transportați la spital cei doi conducători auto și o femeie care se afla in calitate de pasager in a doua mașina menționata.

La prima vedere se pare ca ar fi suferit răni ușoare dar așteptam in continuare diagnosticul. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ”, a declarat Paula Gabor.