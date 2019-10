HOTĂRÂRE. Noi CVARTALE vor fi AMENAJATE și MODERNIZATE în Satu Mare. Vezi LISTA acestora AICI

Nu mai puțin de 11 cvartale, adică curți ale blocurilor, vor fi amenajate și modernizate în municipiul Satu Mare. Este vorba despre unele cvartale unde, până în urmă cu câțiva ani, existau garaje mai mult sau mai puțin legale. Consilierii locali sătmăreni vor dezbate acest proiect de hotăre în ședința de joi, 31 octombrie. În cel mult șase luni, aceste cvartale trebuie finalizate.

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi ce vor fi dezbătute în ședința de joi a Consiliului Local Satu Mare este proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiții „Modernizări parcări în cartierele Soarelui și Carpați II”.

Datorită duratei mari de timp scurse de la aprobarea indicatori tehnico-economici inițiali în anul 2016 și până în prezent coroborat cu modificările legislative apărute în această perioadă de timp, în special OUG 114/2018 privind creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor, s-a cerut proiectantului inițial actualizarea Devizelor Generale pentru aceste obiective de investiții.Sumele vor fi asigurate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local la Capitolul 84 Transporturi.

Se urmăreşte reabilitarea acestor cvartale pe a căror amplasament au existat în trecut garaje, construite ilegal și ulterior demolate, prin reabilitarea platformelor rutiere, a aleilor pietonale și a zonelor verzi.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 9.153.624,96 lei fără TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea condițiilor optime pentru parcarea autovehiculelor rutiere în cartierele Soarelui și Carpați II prin realizarea unei infrastructuri rutiere adecvate în următoarele cvartale:

• Lot 1: Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str Lucian Blaga

• Lot 2: Modernizare parcari in cvartalul delimitat de strazile Uzinei si Independentei si baza sportiva M.I.U.

• Lot 3: Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului

• Lot 4: Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului

• Lot 5: Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea – Bargaului – Cibinului – Codrului

• Lot 6 Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea – Codrului

• Lot 7: Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea – Codrului – Cibinului – Dorna

• Lot 8: Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga – Dorna – Ganea – Ambudului

• Lot 9: Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea – Dorna – Cibinului – Ambudului

• Lot 10: Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Lucian Blaga – Ambudului – Ganea – Alecu Russo

• Lot 11: Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea – Ambudului – Fantanele – Alecu Russo

Dacă consilierii locali sătmăreni vor fi de acord, în cel mult șase luni aceste cvartale trebuie să fie amenajate și modernizate.