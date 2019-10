În atenție: fotograful cetății!

În câteva materiale publicate în prezentul cotidian, am vorbit despre “oamenii cetății”, incluzându-i pe cei devotați orașului, care au făcut fapte bune pentru colectivitate, oameni ce merită să nu fie uitați! Sunt mulți astfel de oameni și aproape în toate sectoarele de activitate îi întâlnim. Am să îi iau câteva exemple: Din cei cu care realizează emisiuni la “Oameni și fapte” sunt primari care se dăruiesc, se zbat pentru a realiza lucruri utile pentru localnici, preoți care prin tot ce fac, contribuie la actul educațional îndreptat către copii, tineri, adulți și chiar oameni ce spun “am trecut prin viață” sau “am și eu… școala vieții”, constructori, ingineri, dascăli, medici, artiști de tot felul. Mă voi opri puțin la artiști, oprind urmă la Gloria Cristina Oprișa, cea care duce faima județului mult peste granițele țării, prin tablourile reușite, prin frumoasa activitate de a realiza expoziții cu lucrări ale pictorilor din zeci de țări, vorbindu-se atât de frumos, prin ea, de Satu Mare, din România! Cine crede că e ușor să realizeze așa ceva, vă invit să încercați măcar odată să vernisați o astfel de expoziție!

Desigur, nu spun ceva nou, dar arta fotografică este una din cea mai pasională în ultimul timp. Aproape fiecare am devenit artist: poze la nuntă, la botez, la cununie, pe stradă, în piață, la sport, la piață, la școală, la zile festive etc. Toți facem poze, dar nu putem spune că suntem artiști. Nu demult, am avut fericita ocazie să fiu primit la fostul fotograf al ziarului nostru, ziar ce apărea și când “Olimpia” era o echipă atât de cunoscută în fotbalul românesc și nu numai. Cu mâna pe inimă spun că acest om minunat Gheorghe Iancu, a realizat și mărit fotografii în care este ilustrată viața, bucuriile și necazurile orașului Satu Mare într-o perioadă istorică însemnată. Sigur, pe prim-plan sunt clădirile vechi ale străzilor și cele apărute în locul lor cu noua arhitectură modernă, încât putem vedea orice cartier al orașului cu cele două fețe. Putem vedea bisericile orașului, vechi și renovate ca și cele mai noi, sau catedralele din municipiu. Interesant că îi putem vedea pre credincioșii acestora, portul schimbat de-a lungul anilor. Aproape că aceste poze nu vorbesc! Putem vedea marile inundații trăite de locuitori, cu casele dărâmate, altele sub ape, cu fabrici suferinde sub ape, cu oameni ce încearcă să-i salveze pe semenii lor în mare pericol, cu militari și milițieni în acțiune. Dacă stai și le privești, parcă îți vorbesc de sentimente întâlnite tot mai rar, oameni ce știu să întindă mâna spre ajutor celor în necaz. Despre astfel de atitudini și gesturi merită să scrii poezie patriotică. Sunt teancuri și seturi de fotografii cu istoria gării CFR, a punctelor importante ale orașului, a fostelor mori și depozite de cereale, de legume și fructe, fost de magazine, baze sportive, podurile de-a lungul anilor cu transformările suferite. O atenție deosebită este dată piețelor din oraș, cu evoluția acestora, cu zilele recoltei, cu exponate pe care azi nu le poți întâlni. Frumoase aspecte sunt păstrate din istoria marilor sărbători de 23 august sau 1 mai, cu colectivele întreprinderilor și instituțiilor județului, cu tribuna ce prezida demonstrațiile. Azi vorbim urât de aceste lucruri, dar însemna pentru oameni 1-2 zile libere, de ieșire la iarbă verde, de distracții. Toate aceste seturi de fotografii realizate impecabil pentru vremea aceea de Gheorghe Iancu, formează un carusel al artei fotografice și al culorilor imagini ale naturii și puzderia de clădiri memorabile. Toate demonstrează o năzuință a demnității umane, plină de lumină, o afinitate spre frumos, spre sublim, spre estetic! Seturile de fotografii tematice ar putea constitui albume-oglindă vie a istoriei orașului, o adevărată cale spre a prezenta veridic ce a fost orașul acesta și ce mers ascendent cunoaște azi.

Tot spuneam despre cei care nu-și cunosc istoria… e bine s-o cunoaștem și împreună cu Gheorghe Iancu s-o facem și mai cunoscută tuturor. Instituțiile de cultură, primăria, muzeul ar putea să-ți dea mâna și cu aceste materiale de excepție să realizeze albume cum alte județe nu pot avea. De ce nu s-ar realiza o adevărată carte de vizită a orașului cu ilustrații din trecutul ce ne aparține. Acolo apar oameni de care nu ne este rușine. Nu ne va fi rușine nici de cei care vor realiza, împreună cu Gheorghe Iancu albumele de care este atâta nevoie! Sunt sigur că Primăria și Consiliul Local vor da tonul la așa ceva și va impune instituții de cultură și Muzeului să se apuce de lucru. Ar fi o reușită așteptată nu numai de oameni de cultură, dar de populație. Ar fi o lume a vieții și am trăit-o, o roată a binelui și răului, un îndemn direct să ne transformăm în oameni mai umani, mai trainici în această lume în care domină răutatea, invidia și ura! Haideți ca în Satu Mare, noi cu noi să fim mai înțelegători și puțin mai mândri de orașul nostru, mai patrioți locali!

Teodor Curpaş