Lansarea Programului de Educație Ecologică ,,CEL MAI TARE LA RECICLARE”

Casa Verde din grădina Romei a găzduit o conferință de presă cu prilejul lansării Programului de Educație Ecologică ,,CEL MAI TARE LA RECICLARE”, ediția 2019-2020, în contextul evenimentului ecologic 14 Octombrie-Ziua Internațională a DEEE. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor partenere, conferința de presă fiind prezidată de directorul executiv al AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SATU MARE, Elisabeta BÉKÉSSY, în prezența vicepreședintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Radu Roca.

Câteva cuvinte de început

“Fără curaj, fără determinare, fără implicare și coerență în reglementare, rezolvarea problemelor de mediu nu va putea fi dusă la bun sfârșit. Sunt atâtea probleme pe tema mediului, indiferent că vorbim despre calitatea mediului, indiferent că vorbim de biodiversitate sau că vorbim de reciclarea deșeurilor, fie municipale, fie industriale. Astăzi, în acest context, fiind 14 octombrie – Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice, Electrocasnice și Electronice, este o determinare – pot să spun – a comunității din județul Satu Mare prin care țin să spun că Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a venit cu un nou program de educație ecologică și pot să spun că putem să o dăm atât la nivel de județ, cât și la nivel național ca un exemplu de bune practici și pentru celelalte instituții.” – a declarat vicepreședintele ANPM, Radu Roca

“Acum doi ani, dacă vă aduceți aminte, am avut programul Milioane de Capace, Milioane de Zâmbete, când comunitatea sătmăreană a colectat capacele de PET. Anul trecut am avut Labirintul Reciclării, prin care, comunitatea sătmăreană, prin intermediul preșcolarilor a colectat flacoane din plastic. Anul acesta ne propunem să ne ocupăm în cadrul programului Cel Mai Tare La Reciclare de o altă categorie de deșeuri și anume deșeurile electrice și electronice pentru că și aici ținta impusă de către Uniunea Europeană este de la an la an din ce în ce mai mare” – a spus directorul executiv APM, Elisabeta BÉKÉSSY

Contextul lansării Programului de Educație Ecologică ,,CEL MAI TARE LA RECICLARE”

Ziua internațională a DEEE-urilor este o inițiativă a WEEE Forum (Asociația Internațională a Organizațiilor de Responsabilitate a Producătorilor de Deșeuri Electronice) si are drept scop încurajarea utilizatorilor de a le preda în mod corect conducând astfel la o creștere a ratelor de colectare și reciclare. Anul trecut, peste 50 de organizații din 40 de țări din întreaga lume au organizat numeroase tipuri de activități de promovare, de la conferințe si seminarii, la activitati de colectare stradale si în scoli, la campanii de social media, ghiduri și jocuri online.

Potrivit ONU, doar 20% din deșeurile electronice globale sunt reciclate anual, ceea ce înseamnă că 40 de milioane de tone de DEEE ajung la groapa de gunoi, sunt arse sau tranzacționate ilegal, fie tratate într-un mod sub-standard. Toate acestea duc la pierderi uriașe de materii prime valoroase și provoacă probleme grave în materie de sănătate, mediu și sociale prin transferurile ilegale de deșeuri către țările în curs de dezvoltare.

Începând cu 2021, rata minimă de colectare ce trebuie realizata anual va fi de 65% din greutatea medie a aparatelor puse pe piață în cei trei ani anteriori sau, alternativ, 85% din DEEE-urile generate. O astfel de rată ridicată de colectare este imposibil de realizat fără implicarea consumatorilor, deoarece în prezent doar 35% din deșeurile electronice sunt raportate oficial ca fiind colectate și reciclate, iar lipsa de conștientizare a publicului împiedică statele să dezvolte economii circulare pentru echipamente electronice

O nouă ediție a Programului de Educație Ecologică ,,CEL MAI TARE LA RECICLARE,,

Prin urmare APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ Organizația ECOTIC București, Direcția Silvică, ISJ, Centrul de Recreere Kentaur din Atea, Asociația Economică Germano-Române și Camera Meșteșugarilor precum și agenți economici interesați lansează o nouă ediție a Programului de Educație Ecologică ,,CEL MAI TARE LA RECICLARE,, care, se adresează atât unităților de învățământ preșcolar și școlar cât și agenților economici.

În cadrul programului ne propunem realizarea unui parc eco, cu titlu generic ECOPARC S.O.S. cu următoarele obiective:

Promovarea spiritului și comportamentului eco-civic în rândul comunității ;

Promovarea metodelor de bune practici prin punerea în valoare a creativității, ingeniozității și a spiritului inovativ;

Producerea și utilizarea energiilor regenerabile prin intermediul echipamentelor inovative realizate prin proiect;

Socializarea grupurilor țintă prin practicarea voluntariatului și a muncii în echipă;

Promovarea activității firmelor din prisma protecției mediului;

Contribuție în atingerea țintei de colectare a DEEE precum și colectarea și valorificarea la sursa de generare a celorlalte categorii de deșeuri reciclabile;

Promovarea turismului ecologic;

Perioada de implementare: 14.10.2019-05.06.2020

Locația : Centrul de Recreere ,,Kentaur,, din Atea;

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune realizarea un obiectiv ecologic cu titlu generic ”ECOPARC S.O.S,, cu implicarea directă a firmelor de succes din județul Satu Mare și indirect a angajaților și familiilor acestora, cu preponderență a copiilor.

Ecoparcul se va realiza în cadrul Centrului de Recreere Kentaur din Atea, pentru care proprietarul centrului pune la dispoziție, cu titlu gratuit, un teren de 6.000 mp pe care, cu sprijinul celor 20 de firme înscrise în proiect se va realiza ecoparcul .

Pentru realizarea obiectivelor proiectului vor fi desfășurate următoarele acțiuni:

-Lansarea proiectului se va realiza de către APM, la ,,Casa verde,, din Grădina Romei în cadrul unei conferințe de presă, cu participarea partenerilor de proiect, în data de 14 octombrie 2019 cu ocazia Zilei Mondiale a Deșeurilor Electrice și Electronice (DEEE);

-Fiecare firmă va primi o parcelă cu o suprafață de 200 mp din cele 20 de parcele așezate câte 10 parcele de o parte şi de cealaltă parte a unei alei de 4 m lăţime. La capătul aleii se va realiza o mică scenă pe un teren de 1.500 mp pentru organizări de evenimente cu caracter ecologic și nu numai, fiecare parcelă, cu o deschidere la alee de 12,5 m și o lungime de 16 m;

-Se va pune ,,piatra de temelie,, a ecoparcului printr-o acțiune comună, desfășurată prin voluntariat și materializată prin plantare de gard viu în jurul parcelelor pentru delimitarea acestora precum și puieți în cele patru colțuri. Materialul săditor va fi asigurat de către Direcția Silvică.

-Realizarea de obiecte și echipamente inovative, uzând de creativitatea și ingeniozitatea specialiștilor din cadrul firmelor, cu implicaresa angajaților și copiilor acestora, utilizând cu preponderență deșeurile reciclabile rezultate din activitatea firmei. Obiectele, respectiv echipamentele astfel realizate vor fi montate pe parcelele pregătite și se vor concretiza prin construcţii mici, instalaţii care să fie folosite de către copii împreună cu părinții acestora, în timpul vizitării ecoparcului (instalaţii fotovoltaice, fântâni arteziene, topogane, pagodă, căsuţe, umbrele, solarii, eoliene, cuşti pentru animale mici, cuptoare, piste karting, roboţi joacă, turn veghe, teren de joacă, aparate și amenajări sportive, etc).

Mențiomnăm faptul că, astfel de echipamente inovative au fost realizate în multe țări europene și pot fi vizualitate prin intermediul internetului (de exemplu echipamente LUMI în Olanda). În județul Satu Mare, la Andrid, ca metode de bune practici în producerea de energii regenerabile, în curtea centrului ecologic a fost montat un leagăn care, în urma legănării produce curent electric valorificat ca și sursă de iluminat pentru centrul ecologic, etc.

– Amenajarea, dotarea și întreținerea fiecărei parcele de către firma gazdă;

– La intrarea pe fiecare parcelă vor fi montate panouri indicatoare cu descrierea activității firmelor din incintă împreună cu emblema (sigla) firmei gazde;

Menționăm faptul că în incinta Centrului de recreere ,,Kentaur,, este deja amenajat un interesant labirint al reciclării realizat în anul școlar 2018-2019 cu implicarea a 75 de unități de învățământ din județul Satu Mare, totodată centrul oferă posibilități de recreere pentru cei care sunt pasionați de echitație, are o mică grădină zoologică cu animale domestice care pot fi mângâiate. Pentru cazare, centrul dispune și de o pensiune. Cu alte cuvinte, locația dispune de toate utilitățile(curent electric, apă, etc.)necesare precum și de oportunități care alături de ecoparc să ofere vizitatorilor posibilități de recreere și distracție.

– Organizarea lunară în data de 14 a fiecărei luni, a unei campanii de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) atât la nivelul unităților de învățământ înscrise în programul de educație ecologică ,,Cel mai mare la reciclare,, ediția 2020 cât și la nivelul celor 20 de firme înscrise în proiect, cu raportare lunară la APM a cantităților colectate, cu posibilitate de valorificare a acestora pentru realizarea obiectelor inovative din ecoparc. Campaniile se vor desfășurare sub directa coordonare a APM Satu Mare și cu sprijinul Asociației ECOTIC București care, va asigura și premierea primelor 5 unități de învățământ care a colectat cea mai mare cantitate de DEEE pe elev respectiv firma care a realizat cea mai inovativă porțiune din ECOPARC S.O.S.

– Realizarea din CD-uri, de către unitățile de învățământ înscrise, a câte unui ornament de brad și ghirlandă, cu care va fi împodobit bradul ECO uriaș din curtea casei de bătrâni din municipiul Satu Mare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Școala care a realizat cel mai ingenios ornament va fi premiat cu un laptop oferit de Organizația ECOTIC. Totodată, organizatorii vor oferi cadouri de crăciun pentru gazdele casei.

Ca motivație pentru efortul depus în beneficiul mediului, Organizația ECOTIC București va oferi o excursie la Turda, la centrul de reciclare a DEEE cu posibilitate de vizitare a Salinei de la Turda și Cheile Turzii, pentru 20 de copii ai angajaților firmei care a realizat cea mai inovativă porțiune din ECOPARC S.O.S, pe perioada de implementare a proiectului respectiv pentru 20 de copii de unitățile de învățământ care au colectat cele mai mari cantități de DEEE pe elev, pe perioada de implementare a proiectului;

-Finalizarea proiectului și darea în folosință a parcului ecologic, în cadru festiv va avea loc pe 5 iunie 2020 cu ocazia evenimentului ecologic ,,Ziua Mondială a Mediului,, la centrul de recreere ,,Kentaur,, de la Atea.

Rezultatele proiectului

-realizarea obiectivului ecologic ,,ECOPARC S.O.S. în beneficiul comunității, oportunitate pentru socializare, practicarea turismului ecologic, organizări de evenimente ecologice;