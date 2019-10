VIDEO/FOTO REPORTAJ ÎN EXCLUSIVITATE. Mircea Dohan – Legendă, Stea și Exemplu în handbalul românesc

Bună ziua stimați cititori, vă urează Valeriu Ioan, din redacția cotidianului Gazeta de Nord Vest. Ne aflăm într-un final atipic de lună octombrie al anului 2019, într-un an al războaielor reci dintre români, războaie cu iz electoral și nu numai … și printre sorbituri din cafeaua de dimineață, vrem să vă prezentăm un eveniment sportiv deosebit pentru lumea handbalului din România. Astfel, în perioada 30 august – 5 septembrie 2019, municipiul Carei a găzduit un eveniment sportiv de excepție pentru zona Ardealului și nu numai, Turneul internațional de handbal „Memorialul Mircea Dohan – Cupa NIRO”.

Evenimentul ajuns la a VIII-a ediție, a adus în sălile de sport din Carei și din împrejurimi peste 600 de sportivi din România, Ungaria și Ucraina, cele 8 ediții aducând la timonă mari personalități ale handbalului românesc și mondial ca: Cristian Gaţu, Ștefan Birtalan; Gabriel Kicsid, Radu Voina, Ana Maria Şomoi, Valeria Motogna, Narcisa Lecușanu Alexandru Stamate, Pál Jozsef, Ioan Marta, Iuliu Varady și alții.

Un eveniment de succes prin care de 8 ani încoace se încearcă revigorarea handbalului, prin exemplul și patronajul marelui handbalist Mircea Dohan.

Vom avea parte de patru ediții de transmisiuni telefonice și interviuri… și permiteți-mi să – mi prezint primii invitați … spunându-i bună ziua la telefon marelui dublu Campion Mondial și golgeter, Vicecampion Olimpic, Ștefan Birtalan. Bună ziua domnule Birtalan și vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației.

”Bună ziua. E o deosebită plăcere pentru mine, să-mi prezint foștii coechipieri, pentru că aici … hai să stabilim … ne-am strâns ca să vorbim despre Mircea Dohan.”

Da stimați cititori, discuțiile noastre îl vor avea în centrul atenției pe marele handbalist Mircea Dohan. Continuăm cu prezentările, și – i spunem bună ziua unuia dintre organizatorii Memorialului ”Mircea Dohan”, ginerele marelui handbalist, domnul Grațian Boroș. Câteva cuvinte vă rog de prezentare a vieții socrului dumneavoastră …

”Bună ziua … Mircea Dohan s-a născut la 21 februarie 1949 în orașul Carei, a absolvit Liceul de Cultură Generală din Carei în 1967, Școala Economică la Baia Mare în anul 1969 și Institutul de Educație Fizică și Sport în anul 1974 la Oradea. Vreau să remarc că în anul 1960, echipele de juniori din Carei erau foarte bine cotate la nivel național, fetele au obținut un loc 4 și băieții au ajuns până-n șaisprezecimile Campionatului Național de Handbal juniori.”

” Vă spun sincer că el era mai inițiat decât ceilalți, datorită situației următoare: începi o școală primară, elementară cu 20 de copii … și ce se învață în prima clasă? …să citească și să scrie … nu? Mircea a venit în această ”clasă” și știa deja ”să scrie și să citească” … a fost cu o clasă mai superioară față de ceilalți. Dar să vă spun ceva … acest lucru el niciodată nu l – a folosit pentru el … și pur și simplu … niciodată n-a făcut să se simtă acest lucru; deci a fost un om de echipă și foarte, foarte modest. ” Karol Karácsonyi – fost antrenor al echipei Victoria Carei

Îi avem la telefon pe domnii Karol Karácsonyi și Brém Árpád, foști colegi de echipă al lui Mircea Dohan de la echipa Victoria Carei. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră …

”Bună ziua … sunt Karol Karácsonyi, de meserie biolog … însă am fost și handbalist. Ca handbalist am activat în anii 1960 la Cluj și pe urmă la Baia Mare. În 1967 am revenit în Carei și mi s-a încredințat echipa din localitate …” Ca și antrenor? ”Ca și antrenor … am devenit antrenor de handbal, cred că la vârsta de 27 de ani. În echipă erau mulți tineri, așa că am format și o echipă de juniori, la care a fost atașat și Mircea Dohan, pe atunci încă elev la liceul din localitate.” În ce clasă era? ”Mircea era în ultimul an de liceu și a fost transferat la noi.”

”Au fost două baraje în care echipa noastră a fost într-adevăr o Echipă de Aur … când am avut marea șansă de a ajunge în Divizia B …” Brém Árpád fost coleg de echipă cu Mircea Dohan

”Bună ziua tuturor, mă numesc Brém Árpád și am fost coleg de echipă cu Mircea Dohan, așa zis ”Mirciulică” … Am jucat împreună, în … așa s-a numit atunci … Echipa de Aur a orașului Carei la secția de handbal; că a mai existat și secția de fotbal care a fost tot în Divizia B. Noi am jucat și am câștigat 5 ani consecutiv Campionatul Județean, în care au participat 10 echipe din județul Satu Mare și-n fiecare an am participat la baraje, pentru a ajunge în Divizia B.

Pe plan local, așa a fost renumită echipa respectivă (Victoria Carei n.r.), că așa s-a organizat pe vremuri … a fost un meci de fotbal duminică, de la ora 12 și meci de handbal de la ora 10. Spectatori … peste 200 de persoane au fost prima dată când s-a organizat meci de handbal, după care s-au deplasat la meci de fotbal.

Pe vremuri meciurile s-au ținut în curtea castelului … am început pe teren de zgură.

Vă dați seama ce a însemnat ca în aer liber să joci pe zgură …! Dar noi am jucat acolo, am câștigat campionatul, am câștigat turnee internaționale … au fost echipe din Cehoslovacia, Polonia … am avut niște turnee pe care le-am câștigat … și după aceea am ajuns la baraje. Într-adevăr cum a zis și domnul Karácsonyi … mai ales la ultimul baraj, am avut o foarte mare șansă să ajungem în Divizia B.”

”Liceul Pedagogic era în curtea Liceului de Cultură Generală pe vremea aceea, el fiind unul dintre râvniții băieți din Liceul de Cultură Generală pe vremea aceea. Erau un grup de elevi foarte buni, printre ei aflându-se bineînțeles și Mircea; … îl urmăream doar de la distanță. Maria Dohan, soția lui Mircea Dohan

O să revenim mai târziu asupra meciurilor Victoriei Carei … pentru că o avem la telefon pe doamna Maria Dohan, soția marelui campion. Bună ziua doamnă … primele cuvinte despre soțul dumneavoastră …

”L-am cunoscut pe Mircea Dohan încă de pe băncile școlii din anii de liceu.” Erați vecini de cartier?

”Locuiam în același cartier. Anii de liceu au trecut … am absolvit fiecare liceul … el fiind printre cei mai buni elevi ai școlii, chiar șeful de promoție. Și eu învățam destul de bine, dar îmi plăcea pe vremea aceea mult muzica și m-am axat pe muzică mai mult.”

Domnule Grațian … cum era viața sportivă în Careiul acelor ani?

”În anul 1963, la nivel de seniori, echipa Careiului a participat și a câștigat campionatul pe regiunea Baia Mare. Ulterior antrenorul echipei din Carei, Tégen Ioan, a preluat echipa Minerul Baia Mare și în anul următor … mai mulți jucători din Carei au trecut să joace acolo, printre aceștia fiind și socrul meu, Mircea Dohan. În ceea ce-l privește … socrul meu a terminat liceul în 1967, s-a transferat la Minerul Baia Mare, unde în 1968 a promovat în Divizia B, iar în 1969, în premieră pentru handbalul băimărean, Minerul a promovat în Divizia A. Dacă ne gândim la acea perioadă, Campionatul Național funcționa cu zece echipe, Steaua București era câștigătoarea Ligii Campionilor, iar Echipa Națională a României a fost Campioană Mondială la Paris în 1970, din lotul echipei făcând parte și colegul de echipă a socrului meu, Ștefan Birtalan.”

Domnule Birtalan … cum a fost momentul momentul accederii echipei Minerul Baia Mare în Prima Ligă Românească de Handbal?

”Am în față o poză care să ne aducă aminte de Baia Mare din 1968 … echipa Minerul Baia Mare intră în Prima Ligă românească de Handbal … vă dați seama, e o mare performanță. Să începem prezentările cu: Mircea Dohan, Oscar, Bradhofer, Petrică Albu, Farago, Pircsi, Pop Filip, Mezei, Pál Jozsef, Nistor, Ştefan Birtalan, Schuler – “Sany“ și cel care a fost Todor Ovidiu.”

”…tot mă gândesc că Mircea, poate acum ne va auzi și el, că mulțumită lui, așa a vrut soarta că am reușit să ne întâlnim la a VII – a ediție a Memorialului ”Mircea Dohan” la handbal … – Pál Jozsef, fost handbalist la Minerul Baia Mare.

Îl avem la telefon pe domnul Pál Jozsef, coleg de echipă cu Mircea Dohan la Minerul Baia Mare … vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să fiți în legătură cu noi în această discuție … Cum vi-l amintiți pe Mircea Dohan?

”Mă bucur foarte mult că după atâția ani am reușit să ne întâlnim din nou …Mircea a terminat aici la Liceul Careiului … și cum a spus Cristian Gațu… că handbalul băimărean a început aici la Carei, că și antrenorul era din Carei, Tegen Ioan și … după ce a terminat liceul, a dat admitere la Liceul Economic din Baia Mare … și acolo a terminat Școala Tehnică Financiară.”

”În perioada în care a evoluat la Baia Mare, a avut colegi, printre alții pe domnul Petrică Albu, Pal Iosif, Ștefan Birtalan, Palco, Neluță Baiza, Farago, Pircsi, alături de care a trăit o frumoasă poveste prin participarea în Divizia A a Campionatului Național al României.” Grațian Boroș – Organizatorul Memorialului ”Mircea Dohan”

Domnule Karácsonyi … care a fost parcursul Victoriei Carei spre Divizia B?

Ceea ce era interesant faptul … că atunci în Carei exista o viață sportivă și de handbal destul de bună. Noi ne-am pregătit pentru Campionatul Regional de juniori … sigur că pe atunci Baia Mare era centrul … dar s-a întâmplat o minune: echipa noastră în acel an, a câștigat Campionatul. Ceea ce înseamnă că trebuia să batem Baia Mare, ceea ce nu a reușit nimeni nici de atunci …” Câte echipe au participat? ”Au fost vreo 10 echipe, dacă nu mă înșel … Tot campionatul s-a desfășurat la Baia Mare și …” Era prima participare a Victoriei Carei …la un astfel de campionat …? ”da … și pe neașteptate, vă spun sincer și pentru mine, am luat primul loc. Însă pe urmă am pierdut foarte mulți jucători și printre altele … și Mircea a plecat la Baia Mare, la Minaur. Antrenorul echipei era tot un careian, domnul Tégen și mi-a spus de la început: ”uite … pe Mircea îl preiau … vreau să-l iau la mine”; nimeni nu s-a împotrivit … mai cu seamă că el a urmat școlile pe urmă la Baia Mare. A avut acolo o perioadă foarte bună, a jucat și a avut niște colegi de echipă care erau niște somități și pe plan internațional.”

”Mircea era un băiat foarte corect, amabil și totdeauna bine dispus – Pál Jozsef, fost handbalist la Minerul Baia Mare

După ce a terminat (eu deja nu mai eram la Baia Mare), el a venit de la Baia Mare și eu am ajuns la Oradea fiind orădean. A dat admitere la Facultatea de Educație Fizică. Acolo am jucat împreună timp de doi ani. Mi-a plăcut foarte mult la el, faptul că era totdeauna pus pe glume și responsabil cu muzica. Pe vremuri era la modă radioul portativ … și peste tot … dacă mergeam în deplasare, el la subțiori cu radio portativul cu muzică.”

Domnule Karácsonyi … ce a urmat după terminarea Facultății de Educație Fizică de la Oradea?

”Noi ne-am întâlnit la Oradea și i-am zis: Mircea uite … avem echipă bună și la Carei. Termini acum Facultatea de Educație Fizică … ce faci … vii acasă nu? ”Sigur…! ” Bun … atunci te rog să joci mai departe la noi.”

Valeriu Ioan