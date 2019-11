Bucuriile preotului Arba Adrian şi ale noastre!

A scrie despre preotul paroh din localitatea Băbăşeşti, Adrian Arba este greu. De ce? Nu ştiu cu ce să încep sau despre ce anume să scriu. Ca preot l-am cunoscut cu ani în urmă şi chiar am realizat o serie de emisiuni televizate la NVTV, la “Glasul Bisericii”, emisiuni ce au cunoscut un puternic crescendo, exact cum au cunoscut şi realizările sale pentru biserică şi, implicit, pentru credincioşii de acolo.

L-am cunoscut ca om şi mi-am dat seama că i se potriveşte exact ca o mănuşă misiunea ce i s-a încredinţat. Este omul interesat de soarta celor din jur, omul ce se interesează de copiii satului, de soarta acestora, de buna funcţionare a şcolii, a familiei, de educaţia primită de copii în cele două instituţii. Este un soţ şi un tată de excepţie, subliniind rolul important al doamnei preotese în bunul mers al activităţiilor desfăşurate la biserica din Băbăşeşti. Remarc la preotul Adrian Arba o pregătire formidabilă în ceea ce priveşte preoţia, care nu-i o meserie şi… orice am zice, nu i se potriveşte oricăruia dintre noi. Părintelui Adrian i se potriveşte de minune. O spun ca unul care mai cunoaşte câte ceva despre ceea ce înseamnă “dăruirea, ruperea din tine pentru a transmite credincioşilor, despre ceea ce înseamnă a fi preot”. De aceea îl socotesc drept vrednic pentru preoţie! Remarc o dezinvoltură a cuvântului său în expunerea opiniilor în diverse direcţii ale activităţii sale. Sărbătorile mari ale comunităţii s-au realizat prin acest om-preot. Cu ani în urmă, în prezenţa P.S. Iustin, biserica, curtea şi strada au fost pline de credincioşi. Acum, în 26 octombrie în prezenţa P.S. Timotei, episcop ortodox al Spaniei şi Portugaliei, şi a P.S. Timotei Sătmăreanul, mulţimea de oameni a sărbătorit hramul bisericii şi a dezvelit frumosul monument al eroilor locali din cele două Războaie Mondiale. Spun mulţime pentru că pe lângă credincioşii bisericii au fost prezenţi fiii satului, veniţi de pretutindeni, invitaţi şi mulţi preoţi. E mândru părintele Adrian Arba pentru faptul că, pe lângă P.S. Timotei sunt încă şapte asemenea personalităţi care îşi au obârşia această localitate, oameni cu înalte funcţii bisericeşti, plus o serie de personalităţi plecate din Băbăşeşti (medici, ingineri, profesori etc.) veniţi la această mare sărbătoare. A menţionat părintele Adrian Arba că monumentul eroilor există în cimitir, dar într-o stare pe care cinstirea lor, aşa cum o face dânsul, trebuie să-i readucă spre cinstirea noastră, a populaţiei judeţului şi ţării, pentru că monumentul excepţional realizat este plasat în faţa bisericii, aproape de şoseaua ce leagă cele două judeţe. În emisiunea realizată, părintele Adrian a ţinut o frumoasă “lecţie” de istorie privind necesitatea cunoaşterii şi cinstirii eroilor, întocmai cunoaşterii trecutului pentru a te putea gândi la viitor. Ce e drept, în ultimii ani am admirat activitatea acestui preot, alături de cea a câtorva din judeţ, predicile sale şi strădania pentru îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi a culturii, pentru respectarea istoriei patriei noastre, care de multe ori, cei din parlament au uitat-o sau au neglijat-o intenţionat. Mulţi preoţi din Episcopia noastră gândesc şi procedează ca preotul Adrian Arba şi-i felicităm!

Sunt sigur că istoria culturală a judeţului poate fi scrisă după fragmentele din predici, adevărate lecţii, vizând diferite activităţi culturale şi religioase, realizate cu mare competenţă de preoţi. Aş vrea să-i spun părintelui Adrian că mă simt onorat pentru că am acestă ocazie să scriu despre evenimentele din 26 octombrie, şi alături de el, simt bucuria strădaniei împlinită, încât P.S. Timotei i-a înmânat distincţii meritate, pe care le-am discutat şi prezentat pe micul ecran. Este o mulţumire a P.S. Iustin pentru faptele acestui preot, pentru dinamismul acestuia, pentru idealurile sale. De fapt, am mai spus-o, este omul care şi-a ales deliberat un destin şi nu destinul l-a ales pe el. A fost şi a rămas o voce, un reper lucid al echilibrului şi al cumpătării. Oricum, părinte Adrian Arba, localitatea şi comuna dumneavoastră se poate mândri cu tot ceea ce realizaţi! Dacă nu v-au felicitat, o facem noi şi vă aducem mulţumiri şi urări de succese în tot ce faceţi!

Teodor Curpaş