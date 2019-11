Simțământ de admirație pentru preotul din Păulești!

În aceste vremuri dificile care se răscolesc și se agită pe zi ce trece, când amărăciunile toate ne împresoară și când durerile nu se mai sfârșesc, când simțim că puterile sufletești și trupești ne slăbesc, biserica este cea care ne ajută, ea fiind singura instituție în care poporul român mai are încredere. Am simțit toate acestea realizând o reușită emisiune televizată “Glasul bisericii” cu distinsul preot paroh din Păulești, părintele Chindriș Cristian Vasile. Am întâlnit, prin el, un preot aparte, fascinat de tot ceea ce face zi de zi, de atmosfera unică de sărbătoare și de bucurie, cu dulcele gând și ecou al colindelor și cu imaginea celor dragi în suflet. Cam așa au decurs discuțiile cursive și frumos coordonate, cu părintele Cristian, care a fost felicitat prin noi, de NVTV și Gazeta de Nord-Vest, alături de masa de credincioși, peste 200 de familii din Păulești, cu ocazia zilei de naștere! Îi urăm și prin intermediul acestui cotidian un călduros și sincer “La mulți ani”, sănătate, bucurii și fericire alături de frumoasa-i familie, succes viitorului medic ce aparține familiei! Pentru că veni vorba de familie, preotul Cristian mărturisește că primul om cu care se consultă în realizarea unei activități ce aparține bisericii, activități educative sau festivități, este doamna preoteasă, o directoare de școală, cu ambiții și cu multă știință de carte. De fapt, doamna preoteasă este și criticul constructiv al tuturor activităților, este și primul ajutor oferit de cineva preotului. Pentru toate acestea, părintele Cristian îi mulțumește pentru efortul și atașamentul acesteia.

Sigur, de aproape 24 de ani părintele Cristian slujește cu credință pe cele 50 de familii găsite aici, care an de an s-au înmulțit, acum ajungându-se la 210 familii.

Părintele Cristian ne îndeamnă și astăzi, după ce își cunoaște perfect credincioșii, să ne uităm cu alți ochi la noi, pentru a recunoaște starea inimii și a minții, starea sufletească în care ne aflăm, aruncând un ochi realist, mai puțin spre cele întunecate și apăsătoare. A spus-o nu pentru influența zilei sale, ci din convingere, dovedindu-se un încrezător, un optimist convins!

Își amintește părintele Cristian, cu atâta drag, de colegii de promoție “împrăștiați” în toată lumea, care în 20 august 2020 se vor aduna la o întâlnire de suflet aici, în Satu Mare. Vor sărbători 25 de ani de la absolvire și vor “raporta” despre reușitele lor. Ce frumos! Cu cât vom pricepe cu toții aceste întâlniri, cu atât lumina va pune stăpânire pe sufletul nostru, înfrumusețându-l. Sigur, gândurile părintelui Cristian ne duc la împlinirea visului de a mări suprafața bisericii, ea devenind, în sărbători, neîncăpătoare. Contribuția credincioșilor, diverse categorii sociale, de la oameni simpli până la doctori, ingineri, profesori – toți și-au dat mâna și se străduiesc, după un proiect bine meșteșugit de un grup vrednic de arhitecți băimăreni, să găsească soluția cea mai bună. Ce realizare măreață va fi aceasta pentru Păulești, localitate atât de apropiată de municipiul Satu Mare, încât pot spune că este un cartier frumos al capitalei județului.

Am abordat discuții de tot felul în emisiune, iar în final pot să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a îndreptat pașii spre părintele Chindriș Cristian, un excelent preot, de o gentilețe și generozitate rar întâlnite. Este acest preot, ca mulți din județ și din Episcopia noastră, un adevărat oștean- patriot, dar și analist social de anvergură, neobosit și cu har pentru preoție. Ține mult la actul educativ, amintind că predica mult așteptată de credincioși nu uită s-o transforme, chiar parțial, într-un binevenit cuvânt de învățătură: crâmpeie legate de salutul dintre oameni, de respectul față de bătrâni, față de femeie, de mamă, de tată, de bunici, de bunul-simț care trebuie să domnească la oameni de toate vârstele. Are părintele Cristian un respect rămas în adâncul sufletului pentru ce a însemnat I.P.S Iustinian, un respect și model de urmat pentru P.S. Iustin și P.S. Timotei. A amintit de reușita sărbătoare de la Băbășești, în prezența celor doi episcopi Timotei, cel plecat din satul Băbășești, actualmente episcop al Spaniei și Portugaliei, și Timotei Sătmăreanul, episcopul nostru, demn luptător pentru dreptate, susținător al conștiinței de neam și al valorilor creștine universale, omul de cultură cu care ne mândrim!

Părintele Cristian rămâne, prin tot ce face, în memoria ortodoxiei noastre, al cărei fiu duhovnicesc s-a considerat dintotdeauna, încă de pe când a copilărit în preajma Mănăstirii Rohia. Acest preot își dedică viața idealului păstrării unității românești prin credință, limbă și cultură. Cine îl cunoaște nu are cum să nu-l țină minte. Impresionează prin bunătate, prin calmul personalității, dar și prin iubirea cu care vorbește despre credință, credincioși, țară și neamul lui. Are mereu în față cuvintele care ne stau pavăză, în Biblie: “Dumnezeu este iubire!” și este convins că acest popor trebuie să trăiască în iubire, că fără iubire nimic nu e!

Teodor Curpaş