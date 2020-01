VIDEO. ȘOCANT. Avionul ucrainean prăbușit în Iran, DOBORÂT de o RACHETĂ iraniană

Avionul ucrainean prăbușit în Iran a fost de fapt doborât de o rachetă, trasă chiar de iranieni. Este ipoteza lansată inițial de mai mulți oficiali americani și confirmată într-o conferință de presă de premierul Canadei, scrie Libertatea.ro. Tragedia aviatică a avut loc la câteva ore după ce Iranul a atacat două baze americane din Irak ca ripostă pentru uciderea generalului Qasem Soleimani.

Ipoteza că avionul ar fi putut să fie doborât de o rachetă a apărut la scurt timp de la tragedia aviatică. Pe rețelele de socializare au circulat mai multe imagini în care apar chiar bucăți dintr-o rachetă, dar autenticitatea lor nu a fost confirmată.

Avionul ar fi fost lovit de o rachetă model Tor-M1. Oficialii americani din cadrul Pentagonului consideră că atacul a fost unul accidental și că Iranul ar fi putut să creadă că SUA ripostează la atacurile cu rachete asupra bazelor militare din Irak, mai scrie Libertatea.ro.

Potrivit unui oficial american, un satelit a detectat amprentele termice provenind de la două lansări de rachete antiaeriene, iar la scurt timp a urmat o explozie în vecinătatea avionului.

O înregistrare video arată momentul în care avionul ucrainean este lovit de ceea ce pare a fi o rachetă. După impact, avionul nu a explodat imediat, ci a mai zburat câteva minute, titrează Libertatea.ro.

Potrivit sursei citate, în imagini se poate vedea cum avionul, aflat la mare depărtare, în aer, este lovit de un obiect ce ar putea fi o rachetă iraniană.

Momentul impactului are loc în apropiere de aeroportul din Teheran, iar zona este cea în care semnalul aeronavei a dispărut de pe radar.

Când racheta a lovit avionul, s-a produs o explozie, arată New York Times, dar aeronava nu s-a prăbușit imediat.

Avionul a întors către aeroport, a mai zburat câteva minute, iar în apropierea acestuia s-a produs deflagrația, care a distrus și a determinat prăbușirea aeronavei. Alte imagini din alte surse au arătat momentul prăbușirii, arată NYT.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT

— BNO News (@BNONews) January 9, 2020