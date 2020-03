Foto-galerie. INEDIT. Ovidiu Oprea, colecționar de monede și bancnote. Are peste 2200 din 156 de țări ale lumii

Județul Satu Mare este o zonă minunată a țării care abundă în oameni creativi, talentați sau cu pasiuni deosebite, care merită promovate și descoperite de cât mai mulți – cu scopul de a le admira și savura așa cum se cuvine. Un astfel de om este Ovidiu Oprea (42 de ani) din comuna Sanislău, care are o impresionantă colecție de bancnote (peste 2200 de bucăți din 156 de țări din toată lumea) și monede, la fel, de pe tot globul.

Cum a început totul

Colecția de numismatică (monede) și notafilie (bancnote) a lui Ovidiu Oprea este într-adevăr grandioasă și rară, ea conținând exemplare care nu se găsesc nici măcar la muzeele din municipiul Satu Mare, având o valoare istorică foarte ridicată. Despre cum a început pasiunea lui pentru acest subiect, ne povestește chiar el:

“Toată povestea a început în 1985 când veneam de la școală și am găsit o monedă de un kreuzer pe jos. Era ceva deosebit. Nu mai văzusem așa ceva până atunci. Și am arătat părinților mei ce am găsit. Tatăl meu mi-a spus ca să o păstrez pentru că atunci când voi crește mare va avea valoare. Deci asta a fost un impuls. Și de atunci, tot cu ochii în pământ. Găseam, cum era atunci în anii 80, 1 leu, 5 bani, 25 de bani – și eram bucuros. Așa a început. Pe parcurs am întrebat oameni în vârstă din sat dacă nu au cumva monede, bancnote vechi, scoase din uz. Am primit și așa a început să se contureze colecția.”

În ultima perioadă, pe lângă primit, schimbat și cumpărat, internetul joacă un rol fundamental în completarea vastei colecții a lui Ovidiu, întrucât conectează eficient colecționarii prin intermediul grupurilor de pe rețelele de socializare.

Cele mai interesante elemente ale colecției

Toată colecția este extrem de interesantă – un adevărat deliciu al culorilor, texturilor, dar și al poveștilor din spatele fiecărei bancnote/ monede pentru privitor – dar unele elemente parcă ies și mai puternic în evidență. Rar îți este dat în viață să pui mâna pe bani din Antarctica (cu simbolul pinguinilor), Insula Paștelui (niște bancnote extrem de colorate și pline de viață) sau Eritrea (care înfățișează oameni absolut obișnuiți, contrastând spre exemplu cu actualele bancnote românești, care evidențiază personalități culturale).

Puțini oameni știu probabil că există monede din hârtie. Diferența între o monedă de hârtie și o bancnotă este că moneda nu are serie și număr. De asemenea, există bancnote cu coduri de bare. Singurele defapt în lume sunt cele din Liban. O altă curiozitate ar fi faptul că cea mai scumpă monedă din lume nu este nici euro, nici dolarul american (cu care suntem obișnuiți), ci dinarul kuveitian, care este echivalentul a aproximativ 13 lei actuali.

Întrebat dacă are preferințe în colecția sa, Ovidiu a spus că “Bancnotele românești îmi plac foarte mult – cele regaliste, care întruchipează femeia – țăranca română – simbol al țării. Au un design deosebit. Defapt, majoritatea bancnotelor îmi plac foarte mult, nu doar cele românești – pentru că au o poveste fiecare, cu personalitățile și simbolurile de pe ele din fiecare țară din care provin.”

