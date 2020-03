Sătmăreanca Anamaria Pteancu, o tânără speranță a muzicii populare

Conservarea tradițiilor și obiceiurilor populare este necesară pentru menținerea identității culturale a poporului român. Acest lucru se poate face poate mai ales prin muzică – cea care ajunge aproape instant la sufletele oamenilor. Surprinzător sau nu, în România anului 2020, există încă tineri pasionați de păstrarea tradițiilor prin cânt, iar unul dintre aceștia este chiar sătmăreanca Anamaria Pteancu, interpretă de muzică populară și elevă în clasa a IX-a A la Liceul de Arte Aurel Popp din municipiul Satu Mare.

Gazeta de Nord-Vest: Este probabil neobișnuit sau mai rar întâlnit ca cineva de vârsta ta să aibă ca pasiune muzica populară. În general, tinerii sunt adepți ai curentelor actuale – pop mai ales, ce se aude pe radio. De ce îți place muzica populară? Ce anume te atrage la acest gen muzical?

Anamaria Pteancu: Este adevărat faptul că generația mea înclină mai mult spre alte genuri de muzică (pop, rock, chiar și manele), necunoscând această ramură a folclorului, care reprezintă prin cântec viața românului de odinioară şi care azi mai sălășluiește în unele zone. De mică, am fost mereu în preajma oamenilor iubitori de muzică populară, până şi la petrecerile unde mergeam împreună cu părinţii, predomina acest gen muzical. Muzica populară mă inspiră cel mai mult și pot spune că mă regăsesc în ea. Chiar dacă ascult și alte genuri muzicale care sunt doar de moment, muzica populară a fost, este și va fi mereu muzica sufletului meu pentru că am crescut cu ea.

Gazeta de Nord-Vest: Povestește-mi despre trei cele mai dragi melodii din repertoriul tău și spune-mi de ce sunt ele favoritele.

Anamaria Pteancu: Îmi plac toate cântecele pe care le am în repertoriu, dar cele mai dragi îmi sunt: ,,La oglindă’’ – fiind prima piesă pe care am înregistrat-o la numai 5 ani şi cu care am debutat; ,,Frunzuliţă, foaie lată’’ pe care am avut onoarea să o cânt cu orchestra ,,Lăutarii din Chişinău’’ în cadrul emisiunii ,,O dată-n viată’’ la TVR1 în 2011 și rămâne o experienţă de neuitat pe care am trăit-o alături de nume consacrate ale muzicii populare; iar a treia melodie preferată ar fi ,,Hai bade Ioane’’, melodie pe care am cântat-o alături de Lavinia Goste si orchestra ,,Valahia’’ condusă de Marius Zorilă la festivalul internaţional ,,De datini si tradiţii’’- Cişmigiu 2011.

Gazeta de Nord-Vest: În ce măsură observi că se mai respectă tradițiile/ obiceiurile populare în România anului 2020?

Anamaria Pteancu: Din păcate, muzica populară nu este pusă într-o lumină favorabilă, pentru că puţini sunt aceia care ,,gustă’’ folclorul românesc. De când au aparut noile genuri muzicale, folclorul pierde încet teren… Generaţiile din ziua de azi sunt mai mult axate pe rap, pop, k-pop, rock şi manele… Nu zic că eu nu ascult si aceste genuri de muzică, dar majoritatea tineretului din ziua de azi nu prea mai ascultă muzică populară… spre deloc. Mai există unele zone în care se mai păstrează tradiţiile şi obicieiurile populare, invăţate de nepoţi direct de la bunicii lor, dar încetul cu încetul tinerii nu mai sunt atraşi de ceea ce făceau strămoşii noştri, şi toată lumea este în căutare de nou, şi sunt prinşi de tehnologie.

Gazeta de Nord-Vest: Cine sunt personalitățile din muzica populară care te inspiră și de ce?

Anamaria Pteancu: Din fericire, am avut ocazia să cunosc oameni importanţi ai muzicii poplare românești, cum ar fi: Angela Buciu, Nineta Popa, Nicolae Furdui Iancu, Ioan Bocşa, Gheorghe Zamfir, Dumitru Farcaş, Cornelia si Lupu Rednic, Nicolae Mureşan, Sava Negreanu și aşa mai departe. Aş putea spune că cel mai mult mă inspiră doamna Angela Buciu pentru că am avut onoarea să o cunosc de mic copil și că mereu am vrut și vreau să calc pe urmele dumneaei, fiind o profesoară desăvârşită care mi-a deschis ochii spre ceea ce înseamnă muzica populară, folclorul autentic aşa cum este el la adevărata lui valoare.

Rareș Jucan