Adrian Ștef: ”Voi cere ca subprefecții ALDE să-și prezinte demisia!”

Invitat joi seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, fostul președinte al Consiliului județean Satu Mare, Adrian Ștef a declarat că în prima ședință de Birou Național al ALDE va cere subprefecții numiți de guvernul PNL la începutul anului și susținuți de ALDE să-și dea demisia.

”În următoarea ședință de Birou Național ALDE voi întreba acest aspect și chiar vreau să aflu poziția domnului președinte Călin Popescu Tăriceanu dacă mai e oportun să ocupăm aceste funcții în eșalonul doi-trei.Voi face această propunere ca unde mai sunt subprefecți de la ALDE, să-și dea demisia. Nu mi se pare corect ca apoi în campanie să fim acuzați că am fost parte a puterii în această perioadă când de fapt nu poți să fi părtaș la aceste porcării. Înseamnă că suntem părtași și cu schimbările ( nr de directori de deconcentrate) din județul Satu Mare , pentru că decizii vin de la Prefectură.Și prin acordul prefectului.Să nu avem surpriza chiar că și subrefectul ALDE a semnat pentru schimbări. Iar noi ca și conducere le contestăm” a spus Adrian Ștef, actual președinte ALDE Satu Mare.

La Satu Mare în ianuarie a fost instalat al doilea subprefect , Cosmin Bota, susținut de ALDE. Primul subprefect e Alfatter Tamas.

Adrian Ștef a lămurit și situația de la alegerile din 2016 când fostul primar Dorel Coica l-a acuzat că i-a luat 4000 de voturi cu care a pierdut al doilea mandat.

”Nu cred că politica e matematică. Și nu cred că putem spune că din cauza mea a pierdut domnul Coica al doilea mandat. Nu mai vreau să intru în polemică cu nimeni . Doar explic ce a fost atunci. În 2016 nu am putut candida la președinția Consiliului județean că așa a fost legea. Atunci eu de la ALDE am ales să candidez la funcția de primar al municipiului Satu Mare pentru a aduce cât mai multe voturi partidului. Cred că nu am greșit pentru că la acea dată am făcut trei consilieri locali la fel ca și marele PNL. Am avut o întâlnire atunci cu domnii Coica și Petric care reprezentau atunci PSD și din păcate nu am ajuns la nimic concret. Dar repet vreau să încheie această poveste, nu cred că domnul Coica a pierdut primăria din cauza mea” a mai spus Ștef.

Acesta a criticat dur modul în care s-au făcut unele schimbări pe criterii politice la unele instituții deconcentrate din Satu Mare. Legat de alegeri, Adrian Ștef vede o soluție ideală ca în această toamnă să avem comasate localele cu parlamentarele.

”Pentru sănătatea copiilor noștri e mai bine să le comasam. Nu uitați că secțiile de vot sunt în școli și e mai bine să evităm aglomerarea în incinta instituțiilor de învățământ căci Covidu se pare că n-a trecut” a încheiat Ștef.

Cristian Stan